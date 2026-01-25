העונה החדשה של תוכנית הסאטירה האהובה נפתחת הערב בפרק מרגש במיוחד. לצד הפאנל הקבוע והמצחיק, יתארחו באולפן עומר שם טוב והאחים מיה ואיתי רגב – ששרדו יחד את השבי בעזה

הערב (ראשון) תחזור למסך קשת 12 תוכנית הבידור "מועדון לילה" בעונה חדשה ומצופה. המנחה ארז טל ישוב לשולחן יחד עם הנבחרת המוכרת – ישראל קטורזה, רותם אבוהב, אבי נוסבאום, דניאל חן וטל פרידמן – שינסו להביא מעט הפוגה קומית ופרשנות סאטירית לאירועי השבוע המורכבים.

אלא שהפעם, פרק הבכורה צפוי להיראות אחרת לגמרי. ברגע של סגירת מעגל יוצאת דופן, יתארחו באולפן שלושה מהאנשים שהפכו לסמל של גבורה ואחווה: עומר שם טוב יחד עם מיה ואיתי רגב. השלושה, שנחטפו יחד ממסיבת ה"נובה" ב-7 באוקטובר, עברו יחד חלק ניכר מהתקופה הקשה בשבי חמאס.

כזכור, מיה ואיתי רגב שוחררו בעסקת החטופים בנובמבר 2023, בעוד חברם עומר שם טוב נותר בשבי תקופה ארוכה ומייסרת של 505 ימים עד לשחרורו. מאז שחזר, השלושה שומרים על קשר אמיץ וקרוב, משתפים יחד את חוויותיהם בפודקאסטים ובהרצאות, ומדגימים את עוצמת החברות שנרקמה בתנאים הבלתי אפשריים של המנהרות.

הגעתם של שלושת השורדים לאולפן של תוכנית סאטירה ובידור היא רגע טלוויזיוני נדיר, המשלב בין ההומור הישראלי המושחז לבין עדות חיה ומרגשת על ניצחון הרוח. זהו מפגש שבין הצחוק לכאב, המדגיש את החוסן של עם ישראל ואת האחווה שממשיכה ללוות את השורדים גם בחיים שאחרי השבי.