נזקים חמורים לקברים ולמצבות בבית העלמין סנהדריה לאחר הגשמים מציפים שאלות על מצב התשתיות באחד מאתרי הקבורה ההיסטוריים והעמוסים בירושלים

תיעוד שצולם היום (ראשון) בבית העלמין סנהדריה בירושלים לאחר הגשמים האחרונים מציג נזקים בשטח הקבורה. במקום נראו מצבות ששקעו באדמה, קברים שנשברו ואזורים שבהם הקרקע קרסה ופגעה במבנים.

מהתיעוד עולה תמונה של פגיעה משמעותית בתשתיות בית העלמין, באחד מאתרי הקבורה הוותיקים והעמוסים בירושלים. המראות מעלים שאלות קשות בנוגע לאופן תחזוקת המקום, ומרמזים כי הרצון למיטוב של השטח בא על חשבון תשתיות ניקוז ראויות ויציבות הנדסית, מה שגרם לפגיעה. ניכר כי הניסיון לנצל כל פיסת קרקע פנויה לקבורה צמצם את יכולת הקרקע לספוג את מי הגשמים והוביל לקריסה ולשקיעת המצבות.

כזכור, בית העלמין סנהדריה בירושלים החל לפעול עוד לפני קום המדינה, והוא משמש מקום קבורתם של אישי ציבור, רבנים ואנשי רוח בולטים בתולדות היישוב והמדינה.

קדושת המת? נראה שאצל חברא קדישא יש בעיקר קדושת הכסף

תמונות קשות מבית העלמין בסנהדריה, ירושלים, אחרי הגשמים: מצבות ששקעו, קברים שבורים, הרס. זה מה שקורה כש"מיטוב של שטח" ורצון לדחוס כמה שיותר קברים באים על חשבון תשתיות בסיסיות וכבוד המת.#ביתהעלמין #סנהדריה #חבראקדישא #ירושלים pic.twitter.com/RtFVw2H34F — moshe (@moshe344) January 25, 2026

בין הקבורים בו נמנים הרב ד"ר יהודה לייב מאגנס, נשיאה הראשון של האוניברסיטה העברית, הרב מאיר בר-אילן, ממנהיגי תנועת המזרחי שעל שמו נקרא רחוב בר-אילן הסמוך, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, הרב הראשי לישראל, הרב יעקב משה חרל"פ, ראש ישיבת מרכז הרב ובית זבול, הרב אריה לוין, שנודע כ"אבי האסירים", הרב עובדיה יוסף, הרב הראשי לישראל ומנהיגי תנועת ש"ס.