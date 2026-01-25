איראן משגרת איום חדש לעבר ארצות הברית, על רקע בניית הכוח האמריקאית באזור והחשיפות החדשות על מעשי הדיכוי הקשים של המשטר, יחד עם רצח המוני של מפגינים

ההצטיידות וחיזוק הכוחות האמריקאי סביב איראן נמשך, ואינדיקציות רבות מצביעות על אפשרות לפעולה צבאית עצימה כנגד משטר האייתולות האיראני בטווח זמן קרוב. בתגובה בטהראן חשפו כרזה חדשה, המשגרת איום ישיר אל עבר ארצות הברית.

בזמן שארצות הברית ובעלות הברית המערביות ממשיכות לחזק את כוחן באזור, איראן חושפת איום חדש נגד המערב, בפורמט האהוב על המשטר, כרזת ענק בכיכר המרכזית של טהראן.

הכרזה החדשה שנתלתה בלב הבירה, מציגה תמונות של נושאת מטוסים אמריקאית, שצולמה לפני מספר שנים על ידי רחפני ריגול איראניים שפעלו מעל נושאת המטוסים שפעלה במפרץ הפרסי, בשנת 2021.

בכרזה האיראנית מוצגים מטוסי הצי האמריקני עומדים הרוסים ובוערים על סיפון נושאת המטוסים, כאשר הים מאחורי הספינה רווי דם במים הכחולים, אזכור לצבעי הדגל האמריקאי.

בקצה הכרזה איום תנכי מספר הושע "כִּ֛י ר֥וּחַ יִזְרָ֖עוּ וְסוּפָ֣תָה יִקְצֹ֑רוּ" או בתרגום לאנגלית, "if you sow the wind, you will reap the whirlwind".

עוד באותו נושא לקראת תקיפה באיראן? האזהרה החריגה "בסופ"ש הקרוב" 18:22 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

האיום החדש מגיע על רקע התפתחויות בכל הקשור לאיראן ולהתנהלותה במהלך גל המחאות נגד השלטון, כאשר אינדיקציות חדשות מצביעות על רצח אדיר ממדים של עשרות אלפי מפגינים בלילה אחד, והמשך נסתר של הוצאות של מפגינים להורג, למרות שהמשטר התחייב לנשיא טראמפ לעצור את כלל ההוצאות להורג.

כעת, נראה שההתחמשות האמריקאית, הממצאים כנגד איראן, והתאבון האזורי והבינלאומי לראות את סופו של המשטר מגיעים לנקודת שיא, והמשטר האיראני ממשיך לחפש דרכים לעצור את המכה הקרבה.

האיום על ארצות הברית מצטרף לאיום האיראני ששוגר אמש לעבר ישראל, כאשר גורמי תקשורת המזוהים עם המשטר, פרסמו מפת תעמולה של ישראל, עם רשימת מטרות בה יפגעו, במידה והמשטר יותקף.