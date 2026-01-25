טרם ברור האם נשיא ארה"ב טראמפ החליט לתקוף באיראן, אך הערב ראש התעופה האזרחית שיגר אזהרה לקראת סוף השבוע הקרוב

ראש התעופה האזרחית שמואל זכאי שיגר הערב (ראשון) מכתב לחברות התעופה הזרות שבו הו מתריע: "הערכתנו היא שסוף השבוע הקרוב עשוי לסמן את תחילתה של תקופה רגישה יותר", כך דיווח דין פישר בחדשות 12.

על פי הדיווח, במכתב שנשלח לחברות הזרות שטסות לנתב"ג, הודגש כי במקרה של סגירת המרחב האווירי תינתן עדיפות לטיסות זרות לצאת מישראל. לדבריו, פעילות רשות התעופה האזרחית הנוכחית והוראות פיקוד העורף מצביעות על יציבות מתמשכת בימים הקרובים.

נזכיר כי בימים האחרונים צבא ארה"ב שלח כוחות רבים לעבר המזרח התיכון, בין היתר האמריקנים קירבו לחופי ישראל משחתת עם מערכות הגנה נגד טילים שתוכל לסייע במקרה הצורך, ועוד שלוש משחתות נמצאות בדרך.