שופטי בג"ץ קבעו שהדיון בעתירות הדורשות לגייס את בני הישיבות ולשלול תקציבים יתקיים עד סוף פברואר, ודורשים מהמדינה להציג את התשתית העובדתית להמשך ההטבות הכלכליות

בבית המשפט העליון התקבלה היום (ראשון) החלטה משמעותית בעתירות העוסקות בגיוס תלמידי הישיבות לצה״ל, שהוגשו נגד המדינה וצה"ל בנוסף לבקשה לביזיון בית המשפט בעקבות אי-הפעלת סנקציות נגד משתמטי גיוס.

בהחלטה שניתנה על ידי הרכב השופטים בראשות המשנה לנשיא נעם סולברג, נקבע כי "דיון בבקשות שהגישו העותרות… יקבע לפני ההרכב בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מסוף חודש פברואר".

השופטים הורו למשיבי המדינה להגיש הודעת עדכון שבוע לפני הדיון, ובה דרישה ברורה לפירוט הסנקציות הכלכליות והצעדים הננקטים לגיוס חרדים. על פי ההחלטה, על המדינה לפרט: "את כלל ה'הטבות שניתנות בקשר ישיר, או עקיף, להשתמטות מחובת הגיוס'".

כמו כן, נדרשת המדינה לפרט את "הצעדים אשר 'גורמי המקצוע סבורים כי יהיו בעלי אפקטיביות גבוהה'", וכן להציג "הן את התשתית העובדתית הנוכחית, הן את התשתית הנורמטיבית המסדירה את מצב הדברים הקיים".

בנוסף, בג"ץ דורש עדכונים לגבי התקדמות עבודת המטה בצה"ל ובמשרד הביטחון. השופטים הורו כי "יעדכנו משיבי המדינה על אודות תוצרי עבודת הצוות שעל הקמתו נמסר בהודעה מיום 20.1.2026".

לקראת הדיון הצפוי, ביקשו השופטים מהצדדים לקצר בדברים: "בהתחשב בסד הזמנים, הצדדים כולם מתבקשים לנסח את כתבי הטענות בתמצית ככל שניתן".

על ההחלטה חתומים השופטים דוד מינץ, דפנה ברק-ארז, נעם סולברג, עופר גרוסקופף ויעל וילנר.