בזמן שבישראל ובעולם דנים בשאלת "היום שאחרי" ברצועת עזה, נראה כי בשטח המציאות כבר מתחילה להתעצב: דיווח נרחב שהתפרסם הלילה (בין שבת לראשון) ב"וול סטריט ג'ורנל" חושף כי מדינת ישראל מספקת תמיכה פעילה למיליציות חמושות חדשות הפועלות נגד שלטון חמאס בתוך הרצועה.
לפי הדיווח, הקבוצות החמושות פועלות מתוך אזורים הנמצאים תחת שליטה צבאית ישראלית מלאה. שיתוף הפעולה, כך נטען, רחב בהרבה ממה שנראה לעין וכולל סיוע אווירי באמצעות רחפנים, העברת מידע מודיעיני רגיש, אספקת ציוד ומזון, ואף פינוי פצועים של אותן מיליציות לטיפול רפואי בבתי חולים בתוך ישראל.
"חיסלנו קצין חמאס ביוזמתנו"
אחת הדמויות המרכזיות שעולות בדיווח היא חוסאם אל-אסטל, מנהיג מיליציה המונה עשרות חמושים הפועלת באזור הנתון לשליטת צה"ל. מוקדם יותר החודש הפיץ אל-אסטל סרטון שבו התגאה בחיסולו של קצין משטרה המזוהה עם חמאס, מהלך שנתפס כקריאת תיגר ישירה על שרידי השלטון של ארגון הטרור.
בראיון לעיתון האמריקני, אל-אסטל ניסה להנמיך להבות בכל הנוגע לקשר הישיר עם ישראל: הוא הכחיש קבלת סיוע צבאי וטען כי ישראל מספקת להם מזון בלבד. לדבריו, החיסול בוצע כנקמה על כך שאותו קצין פעל נגד צעירים שניסו להצטרף למיליציה שלו. "מי שיחליף אותו – ייהרג", הצהיר אל-אסטל בנחרצות.
המבוי הסתום של "היום שאחרי"
המהלך הישראלי, ככל שהוא מתרחש, מגיע כמענה לצורך דחוף ביצירת חלופה שלטונית. כזכור, ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר והצהיר כי ישראל לא תאפשר לרשות הפלסטינית לקבל את המושכות בעזה, ומנגד, ניסיונות קודמים להישען על חמולות מקומיות נכשלו לאחר שחמאס פעל באלימות קשה וחיסל את ראשי החמולות ששיתפו פעולה עם ישראל.
עיקרי הדיווח על הסיוע הישראלי:
-
בסיס פעולה: אזורים בשליטה צבאית ישראלית (ככל הנראה מרחב המסדרונות או אזורי פרימטר).
-
מעטפת מבצעית: שימוש ברחפנים ומידע מודיעיני לסיכול אנשי חמאס.
-
תמיכה הומניטרית: אספקת מזון ופינוי רפואי לישראל.
במערכת הביטחון מקווים כי חיזוק גורמים מקומיים שאינם מזוהים עם חמאס או עם הרשות הפלסטינית, עשוי להוות את "הנבט" הראשון של שלטון אזרחי חלופי, אולם הניסיון ההיסטורי מלמד כי מיליציות כאלו עלולות להפוך לחרב פיפיות.
