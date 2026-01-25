למרות התנגדות כאן 11, השופט מזרחי החליט באופן סופי, כי החמור הגולמי מהראיון עם אלי פלדשטיין אצל עמרי אסנהיים – יועבר למשטרה

השופט מנחם מזרחי החליט היום (ראשון) באופן סופי כי כאן 11 ועמרי אסנהיים, ידרשו להעביר את חומרי הגלם של הראיון עם אלי פלדשטיין לידי המשטרה. כמו כן הוא אמר שאין להם אפשרות לערער על כך.

נזכיר כי עורכי דינו של יונתן אוריך, יועצו הבכיר לשעבר של ראש הממשלה, עמית חדד ונועה מילשטיין, פנו לבית המשפט בבקשה לקבל את חומרי הווידאו הגולמיים מריאיון שקיים העיתונאי עמרי אסנהיים עם אלי פלדשטיין, עד מרכזי בפרשות בהן נקשר שמו של אוריך.

בתגובה לכך, בכאן 11 תקפו את החלטת השופט. בהודעה שהוציא תאגיד השידור הישראלי נכתב: "דרישת חומרי גלם מעיתונאיים היא פגיעה בבסיס העיתונות החוקרת – פגיעה בחיסיון עיתונאי, פגיעה במקורות עיתונאיים ופגיעה בפרטיות. תאגיד השידור הישראלי התנגד בעבר ומתנגד גם עתה בתוקף למסירת חומרי גלם מכל סוג שהוא, ויפעל בדרכים משפטיות, כפי שגופים עיתונאיים נלחמו בעבר נגד דרישה זו – בבית המשפט".

נזכיר כי עורכי הדין טענו כי השידור הערוך אינו משקף את התמונה המלאה וכי החומרים הגולמיים מהווים גרסה נוספת בעלת פוטנציאל ראייתי משמעותי, הכוללת רצף, שאלות, היסוסים, הסתייגויות ותיקונים שעשויים להימחק בעריכה. בנוסף השופט מזרחי הקשה על המשטרה בנוגע לתנאים המגבילים שהם דרשו שיחולו על דובר ראש הממשלה נתניהו, עומר מנצור.