מזג אוויר בימים הקרובים יהיה במגמה מעורבת. תחול עלייה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל. ביום רביעי – גשם, שלג ושטפונות.
יום שני: מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה והלחות נמוכה יחסית. בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות.
יום שלישי: מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות ועליה בלחות. בלילה ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה.
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה נוספת בטמפרטורות, ירד גשם מידי פעם מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, מלווה בסופות רעמים בודדות ורוחות ערות. בדרום ייתכן אובך, וקיים חשש קל לשיטפונות בנחלי המזרח. בחרמון ירד שלג.
יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן, וייתכן גשם מקומי קל בעיקר עד שעות הצהריים.
יום שישי: מעונן חלקית, עם עליה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים