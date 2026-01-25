מזג אוויר בימים הקרובים יהיה במגמה מעורבת. תחול עלייה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל. ביום רביעי – גשם, שלג ושטפונות. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה במגמה מעורבת. תחול עלייה בטמפרטורות ויהיה חם מהרגיל. ביום רביעי – גשם, שלג ושטפונות.

יום שני: מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה והלחות נמוכה יחסית. בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות.

יום שלישי: מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות ועליה בלחות. בלילה ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ‏ובמרכזה.‏

יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה נוספת בטמפרטורות, ירד גשם מידי פעם מצפון הארץ ‏ועד לצפון הנגב, ‏מלווה בסופות רעמים בודדות ורוחות ערות. בדרום ייתכן אובך, וקיים חשש קל לשיטפונות בנחלי המזרח. ‏בחרמון ירד שלג.‏

יום חמישי: מעונן חלקית עד מעונן, וייתכן גשם מקומי קל בעיקר עד שעות הצהריים.

יום שישי: מעונן חלקית, עם עליה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.