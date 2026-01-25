הכתב לענייני ערבים אוהד חמו, טען כי פתיחת מעבר רפיח היא אסון מדיני וכי זה יותר גרוע מאיום המנהרות, שכן הוא זה שיצר את חמאס

אוהד חמו, הכתב לענייני ערבים של חדשות 12, התייחס לאמירת טראמפ לפיה מעבר רפיח יפתח ל-2 הכיוונים והזהיר מכך.

בתחילת דבריו אמר חמו: "הבטיחו במערכת הביטחון אחרי צוק איתן שיידעו מה נכנס ויוצא מעזה ושידעו על מערך המנהרות ואני חושב שבמובן מסויים הממשלה תקועה בשישה באוקטובר ואז מוכנים לאפשר כניסה ויציאה מעזה ללא עיניים ישראליות שיפקחו. הרי המצרים אמרו שרק הם יחליטו מי נכנס ומי יוצא".

עוד הוא הזהיר: "מעבר רפיח הוא שייצר את חמאסטן, לא פילדלפי ולא המנהרות. המעבר הזה אפשר לעזה להפוך ליישות ג'יהאדיסטית איומה כל כך בגבול הדרומי. לאפשר כניסה חופשית במעבר מבלי שהגענו באמת לשלב ב', מבלי שחמאס מפורז והוא עדיין על ההגה בעזה – זה אסון מדיני".

בנוסף טען חמו שלא ניתן לחזור בקלות ללחימה ברצועת עזה: "אי אפשר לחזור, זה ברור לחלוטין לכל יושבי השולחן הזה. אי אפשר לחזור לעזה, אי אפשר לכבוש את עזה, אי אפשר לפרז את חמאס בכוח".