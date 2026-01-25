ראש הממשלה נתניהו והשרה רגב נפגשו עם משלחת “הפטריוטים” מאירופה, הודו להם על תמיכתם בישראל, הציגו את “הפטריוטים של ירושלים”

ראש הממשלה בנימין נתניהו והשרה מירי רגב נפגשו בלשכת רה״מ בירושלים עם משלחת ״פטריוטים״ מיוחדת, חברי פרלמנט מהונגריה, אוסטריה, ספרד וצרפת. בפגישה הודו נתניהו ורגב לחברי המשלחת על תמיכתם האיתנה והעקבית במדינת ישראל ובעם היהודי, ועל עמידתם הנחושה בשמירה על ריבונות מדינותיהם, גבולותיהן וזהותן הלאומית.

במהלך המפגש הציגה השרה רגב את ״הפטריוטים של ירושלים״, השלוחה הישראלית הראשונה שמצטרפת לקבוצת הפטריוטים האירופית, כמהלך מדיני־אסטרטגי לחיזוק שיתופי הפעולה בין ישראל לכוחות ידידותיים באירופה.

ראש הממשלה נתניהו הדגיש כי מתקיימת כיום מתקפה רחבה על הציוויליזציה המערבית, יהודית–נוצרית, המונעת הן בידי אסלאם רדיקלי והן בידי גורמים מהשמאל הרדיקלי, שלמרות היותם יריבים אידיאולוגיים, מתאחדים סביב שנאת ישראל והיהודים. לדבריו, ישראל ומדינות אירופה הידידותיות לה אינן רק שותפות, אלא אחים ואחיות למאבק ארוך טווח על עתיד העולם.

השרה רגב ציינה כי הפגישה מוכיחה שישראל אינה לבד בזירה הבינלאומית, וכי החיבור לפטריוטים של אירופה יוצר חזית ברורה מול ניסיונות החרם והדה־לגיטימציה.