למרות האיומים מאיראן, המנהיג העליון כבר מזמן במחתרת. הפער בין האיומים לבין הבונקר חושף את האמת: המשטר מבין שבעימות ישיר מול ארה"ב, הטילים שלו לא יספיקו והבלוף עומד להתפוצץ

המשוואה השתנתה

תגיות: בונקר, וושינגטון, חמינאי, טור דעה