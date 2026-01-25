אחרי שזכה בתוכנית "הכוכב הבא", והפך באופן רשמי לנציג ישראל לאירוויזיון, נועם בתן לא שוכח את החיבור ליהדות והלך לקבל ברכה מהרב יפת טיירי מרבני תימן

אחרי שזכה בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון 2026", והפך באופן רשמי לנציג ישראל לאירוויזיון, נועם בתן לא שוכח את החיבור ליהדות. היום (ראשון) ביקר בתן את הרב יפת טיירי מרבני תימן בבקשת התייעצות וברכה.

הרב קיבל את בתן ובירך את דרכו: "שתראה ברכה בכל מעשה ידיך".

נועם בתן היה בין המתמודדים הבולטים והחזקים ביותר לאורך כל העונה של הכוכב הבא לאירוויזיון, וזכה בתואר הנכסף של נציג ישראל לאירוויזיון. הוא מתקבל בהתלהבות בקרב מעריצי אירוויזיון רבים מסביב לעולם, לצד ביקורת על ישראל שתמיד מגיעה.

במהלך הגמר ביצע נועם שני שירים בולטים: ניצחת איתי הכל ו-Dernière danse – ביצועים שזכו לתגובות חמות מצד הקהל והשופטים, והבליטו את הכריזמה, הנוכחות הבימתית והיכולת הווקאלית שלו, כמו גם את התאמתו לבמה הגדולה והבינלאומית של האירוויזיון.

בפוסט שכתב לאחר הזכייה לא שכח נעם להודות למשפחתו ולבורא עולם. הוא הודה להוריו ש"לימדו אותי דרך דוגמא אישית להתעסק רק במה שאני אוהב", וחתם במילים חמות של אמונה: "תודה לך אלוהים שציוותת לי אנשים כל כך מדהימים ומדויקים לי בדרך הזאת. תודה שאתה שומר עליי וזורק לי מתנות בדיוק ברגעים שאני הכי צריך".

במאי הקרוב, נועם בתן ייצג אותנו באירוויזיון בווינה, וחובבי התחרות בארץ בטוחים שהוא יביא לנו הרבה כבוד.