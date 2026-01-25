איום ג'ולאני על רמת הגולן: פוסט של ארגון הטרור חושף תוכנית לכיבוש "השטח הכחול" והקרבת מיליון שהידים מיד לאחר הכרעת הכורדים והדרוזים בסוריה

זירת המזרח התיכון ממשיכה לבעור, ולא רק במישור הצבאי. פוסט שפורסם לאחרונה בחשבון המזוהה עם כוחותיו של אבו מוחמד אל-ג'ולאני, מנהיג ארגון הטרור "הייאת תחריר א-שאם" (HTS), חושף את שאיפותיו המסוכנות של הארגון הסוני ביחס למדינת ישראל וליציבות האזור. בפוסט, המנוסח בשפה ג'יהאדיסטית מובהקת, נכתב: "סוריה הייתה מקריבה עוד מיליון 'שהידים' כדי למגר את הכחול משטחנו הירוק. השאלה היחידה היא: מתי לעשות זאת?"

"הכחול" והכוונות ליום שאחרי

הפרשנים מסבירים כי הטרמינולוגיה בפוסט אינה מקרית. "השטח הכחול" הוא רמז ברור לרמת הגולן (על שם צבעי דגל ישראל), בעוד "השטח הירוק" מייצג את צבע האסלאם והשאיפה לח'ליפות סונית במרחב.

כותב הפוסט מתלבט בקול רם לגבי התזמון האסטרטגי: האם יש לפעול נגד ישראל באופן מיידי, או להמתין להכרעת "האויבים מבית". בפוסט נכתב: "האם עלינו לעשות זאת מיד אחרי הכנעת הבדלנים והכופרים מהצפון והדרום, או בשלב אחר?

פענוח המפה: הבדלנים מהצפון: הכוונה לכוחות הכורדיים השולטים בצפון-מזרח סוריה, הכופרים מהדרום: כינוי גנאי לדרוזים (בעיקר באזור סווידא), שאינם מיישרים קו עם הפרשנות הקיצונית של הארגון לאסלאם.

השאיפה: חזית מול ישראל

בעוד שג'ולאני מנסה בשנים האחרונות להציג פנים "מתונות" יותר כלפי המערב כדי לזכות בלגיטימציה, הפוסטים הללו חושפים את ה-DNA האמיתי של הארגון. התוכנית המסתמנת היא "ניקוי אורוות" פנימי בסוריה – הכנעת הכורדים והדרוזים – ולאחר מכן הפניית המשאבים והלוחמים לעימות חזיתי מול צה"ל בגבול הגולן.

במערכת הביטחון עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות בצפון סוריה. למרות העימותים הפנימיים בעולם המוסלמי, הקונצנזוס סביב שנאת ישראל נותר המכנה המשותף הרחב ביותר שמלכד את הקבוצות הקיצוניות.