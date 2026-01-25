בעוד הדיונים על עתיד רצועת עזה והסדרים ארוכי הטווח נמשכים, טורקיה ממשיכה להדק את הקשר עם הנהגת חמאס בחו"ל. ראש המודיעין הטורקי (MIT), איברהים קלן, נפגש היום (א') באנקרה עם ראש משלחת המו"מ של חמאס, ח'ליל אל-חיה.

המוקד: השלב השני של תוכנית עזה

הפגישה, שהתקיימה בצל הניסיונות לייצב את המצב הביטחוני והאזרחי ברצועה, התמקדה בפרטי "השלב השני" של המתווה המדיני. על פי מקורות באנקרה, הצדדים דנו במנגנוני השליטה האזרחיים, בתפקידן של המדינות המתווכות ובאפשרות של שילוב גורמים טורקיים בניהול פרויקטים של שיקום ותשתית.

במהלך המפגש, חזר אל-חיה על הכרת התודה של הארגון לנשיא ארדואן, ושיבח את "עמידתה האיתנה של טורקיה לצד הפלסטינים" ואת תפקידה המרכזי בתיווך מול שאר השחקנים באזור.