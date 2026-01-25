שר החינוך יואב קיש הודיע על זכייתה של החוקרת בעלת השם העולמי בפרס היוקרתי בתחום מדעי החיים לשנת תשפ"ו. ועדת הפרס: "חלוצת מחקר ששפכה אור על מחלות קשות כמו שושנת יריחו"

פרס ישראל, העיטור הגבוה והיוקרתי ביותר שמעניקה המדינה לאזרחיה, יוענק השנה בתחום חקר מדעי החיים לפרופ' שולמית מיכאלי. שר החינוך, יואב קיש, בישר היום (ראשון) על הבחירה המרגשת, לאחר שוועדת הפרס בראשות פרופ' אלישע האס סיכמה את המלצותיה. ועדת הפרס ציינה בנימוקיה כי פרופ' מיכאלי נחשבת לחלוצה ברמה עולמית בחקר ה-RNA בטפילים. מחקריה מתמקדים בטפילים מחוללי מחלות התוקפים אוכלוסיות נרחבות ברחבי הגלובוס, ביניהם טפיל הלישמניה – הגורם למחלת "שושנת יריחו" המוכרת והנפוצה בישראל. עבודתה המדעית שפכה אור על תהליכי עיבוד ועריכה של מולקולות RNA בתאים, תגליות שהובילו לשיפור משמעותי בטיפולים הרפואיים במחלות הללו. מעבר להישגיה המחקריים שפורסמו בכתבי העת המובילים בעולם, הוועדה הדגישה את תרומתה האדירה של פרופ' מיכאלי לדור העתיד של המדע בישראל. היא העמידה עשרות חוקרים שסיימו תחת הנחייתה תארים מתקדמים ומשתלבים כיום באקדמיה ובמחקר בארץ ובעולם, לצד פעילותה הענפה במגוון מסגרות לאומיות משפיעות. הפרס היוקרתי יוענק לפרופ' מיכאלי בטקס הממלכתי המסורתי שייערך במוצאי יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל. זכייתה מצטרפת לשורה של חוקרים מובילים המצעידים את המדע הישראלי לקדמת הבמה העולמית.

תגיות: מדעי החיים, פרס ישראל