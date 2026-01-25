סוכני הגירה ירו באופן קטלני באזרח אמריקאי, כעת נחשפות המסקנות הראשוניות אל תוך הירי הקטלני

לאחר שאירוע ירי קטלני נוסף התרחש במהלך מבצע אכיפת הגירה של סוכנות ICE, הביא למותו של מפגין, הסערה בארה"ב סביב הנושא מתרחבת וההפגנות הופכות סערות יותר. כעת נחשפות המסקנות הראשוניות מתקרית הירי.

אמש, במהלך מבצע אכיפה של סוכנות ההגירה האמריקאית ICE בעיר מיניאפוליס במדינת מינסוטה, סוכני הגירה עיכבו מפגין שנחשד בשיבוש פעולות האכיפה.

בעודם מנסים לאזוק את המפגין לעיני המצלמות, ברגע אחד האירוע השתנה לחלוטין כאשר הסוכנים צועקים כי לחשוד יש אקדח, והחלו בירי שהביא למותו של החשוד.

כעת, מסקנות ראשוניות מבדיקת האירוע פורסמו,על ידי רשויות האכיפה המקומיות.

על פי בחינה של הצילומים שתועדו בזירה, החשוד נאבק בשוטרים ובסוכנים ההגירה במהלך עיכובו, והתנגש פיזית למעצרו. כתוצאה מכך התפתחה קטטה פיזית בין הסוכנים לבין החשוד, שלבסוף הוצמד לקרקע.

במהלך ניסיונות לאזיקתו, זיהו הסוכנים אקדח במכנסיו.

במהלך ניסיונות לאזיקתו, זיהו הסוכנים אקדח במכנסיו. אחד הסוכנים שלף אותו בניסיון להסיר את האיום, האקדח שככל הנראה היה טעון, דרוך ולא נצור, פלט כדור, דבר שגרם לסוכנים להגיב בירי קטלני לעבר החשוד, מחשש לחייהם.

מדובר במסקנות ראשוניות, חקירה מורחבת נפתחה אל תוך נסיבות המקרה על ידי ה-FBI, בהוראת הבית הלבן.