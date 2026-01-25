לאחר שהניסיונות להזזת משחק גביע המדינה בטדי לא צלחו והחשש מפקקי ענק הולך ומתממש, במועדון הכדורסל הודיעו על פתרון יצירתי כדי להקל על העומס: חניון הגן הטכנולוגי ייפתח בחינם לבעלי כרטיסים. כל הפרטים

לקראת יום רביעי הבא, ה-4 בפברואר, מפלס הלחץ בבירה עולה. כפי שפורסם בסרוגים בשבוע שעבר, צפויה התנגשות בין שני אירועי ספורט מרכזיים במתחם מלחה: משחק גביע המדינה בכדורגל באצטדיון טדי, בו תארח בית"ר ירושלים את בני יהודה, ומשחק היורוקאפ בארנה הסמוכה בו תארח הפועל ירושלים את נאפוקה קלוז' הרומנית. המצב יצר חשש כבד בקרב התושבים והאוהדים מכאוס תחבורתי ועומסים אדירים.

לאחר שבימים האחרונים פעלו ראשי מועדון הכדורסל הפועל ירושלים "מידטאון" מול העירייה, המשטרה וההתאחדות לכדורגל בדרישה לשנות את מועד המשחק בטדי בשל "סכנה בטיחותית ופגיעה בחווית האוהדים", התברר כי הבקשה לא אושרה. עם זאת, שעת המשחק בטדי הוקדמה ל-19:00, והמשחק בארנה נותר בשעה 20:00.

לאור המצב והביקורת הציבורית על המחסור הצפוי בחניה, הודיעה היום (ראשון) הפועל ירושלים על צעד לטובת הקהל: המועדון שכר באופן בלעדי את חניון הגן הטכנולוגי (הנמצא בקרבת הארנה) לטובת אוהדי הקבוצה.

הפרטים המלאים להסדרי החניה: החניה תהיה ללא עלות, וייפתח לאוהדי הפועל החל מהשעה 17:00. הכניסה תתאפשר בהצגת כרטיס למשחק של הפועל ירושלים נגד נאפוקה בלבד. בנוסף, במועדון בוחנים הפעלת מערך שאטלים וממליצים לאוהדים להקדים את בואם ולהשתמש בתחבורה הציבורית כדי להימנע מהעומסים הצפויים באזור האצטדיון והארנה.