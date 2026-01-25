הזוועה נחשפת: מנהיג העליון של איראן עלי חמינאי, נתן הוראה אכזרית לכוחות המשטר של משמרות מהפכה – לירות במפגינים בכדי להרוג

ביממה האחרונה נחשפו עוד ועוד עובדות מחרידות על הטבח שהתחולל בתחילת ההפגנות באיראן. על פי הדיווח היום (ראשון) בניו יורק טיימס, מנהיג איראן עלי חמינאי, הורה למועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן "לשבור את ההפגנות בכל דרך שתידרש".

עוד דווח כי כוחות הביטחון קיבלו הוראות ברורות – לירות בכדי להרוג. מסמכים מסווגים של משמרות המהפכה שנחשפו על ידי מערכת "איראן אינטרנשיונל", כוחות הביטחון הרגו למעלה מ-36,500 אזרחים במהלך היומיים של הדיכוי האלים ב-8 וב-9 בינואר.

הנתון המזעזע הופך את האירוע לטבח האזרחים הגדול ביותר בהיסטוריה המודרנית של איראן בטווח זמן כה קצר. הדו"חות הפנימיים מצביעים על כך שהמחאות התפשטו ליותר מ-400 ערים ועיירות, עם למעלה מ-4,000 מוקדי עימות ברחבי המדינה.

דבריו אליו נאמרו במהלך ישיבה שנערכה ב-9 בינואר.