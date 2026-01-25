הפרשן הוותיק צבי יחזקאלי, שנבחר לאחד משלושת העיתונאים האמינים ביותר בישראל, מגיב בפוסט נרגש לבחירת הקהל: "תודה שאתם מסתכלים למציאות בעיניים ובוחרים בי כקול שאתם סומכים עליו"

הפרשן לענייני ערבים של ערוץ i24NEWS, צבי יחזקאלי, פירסם היום (ראשון) הודעת תודה מיוחדת לעוקביו ולצופיו המלווים אותו לאורך שלושה עשורים של עשייה עיתונאית. דבריו של יחזקאלי מגיעים על רקע נתונים המציבים אותו בשורה הראשונה של אנשי התקשורת בישראל, כאחד משלושת העיתונאים הכי אמינים במדינה על פי מדדי אמון הציבור.

"חברים, עוקבים וצופים יקרים, אני רוצה לומר לכם תודה", כתב יחזקאלי. "תודה שאתם פוקחים עיניים, מסתכלים למציאות בעיניים, מתבוננים במזרח התיכון כמו שהוא, ובוחרים בי פעם אחר פעם כקול שאתם סומכים עליו". יחזקאלי, שהפך לאורך השנים למזוהה עם ניתוח מעמיק ונטול כחל וסרק של הזירה הערבית, הדגיש כי האמון שניתן בו כפרשן אמין הוא המנוע מאחורי עבודתו.

בהמשך דבריו התייחס יחזקאלי למערכה המתמשכת ולתפקיד התקשורת בימי מלחמה: "אנחנו ממשיכים קדימה. בסוף, עם ישראל צריך לנצח, והעבודה עוד רחוקה מלהסתיים. נגיע לשם בעזרת השם, אנחנו מתקדמים". הוא חתם בתודה למערכת i24NEWS על הבמה המקצועית ועל ההחלטה "להרים את הערביסטים", תוך שהוא מבטיח להמשיך ולתווך לצופים את המורכבות של השכונה המזרח-תיכונית מדי יום מחדש.