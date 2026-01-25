אחרי הסערות סביב עתידו הצבאי, הרמטכ"ל הכריע: מפקד חטיבת החשמונאים, אל"ם אבינועם אמונה, ימונה ליועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים ויהיה אמון על שילובם בצבא

הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר, שוחח היום (א') עם מפקד חטיבת החשמונאים, אלוף-משנה אבינועם אמונה, וסיכם איתו על המשך שירותו בצה"ל בתפקיד מפתח רגיש במיוחד. לפי הודעת הצבא, אמונה ישמש כיועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים, תפקיד המקבל משנה תוקף על רקע המאמצים להגברת הגיוס בחברה החרדית והקמת מסגרות ייעודיות עבורם.

אל"ם אמונה, קצין מוערך שצמח בצנחנים ופיקד על גדוד 101, הקים ופיקד על חטיבת החרמון, ובתפקידו האחרון הקים ופיקד על חטיבת "החשמונאים" (החטיבה החרדית הראשונה), נחשב לדמות שמכירה היטב את המורכבויות שבין עולם התורה לשירות הצבאי. מינויו נועד לגשר על הפערים ולהוביל את האסטרטגיה הצה"לית בכל הנוגע להקמת חטיבות חרדיות חדשות ולשימור אורח החיים הדתי של המשרתים.

ההחלטה על המשך שירותו של אמונה מגיעה לאחר תקופה של חוסר ודאות בנוגע לעתידו במערכת, ונתפסת כמהלך של הרמטכ"ל לחזק את האמון מול הציבור הדתי והחרדי. בצה"ל מקווים כי ניסיונו הפיקודי והבנתו המעמיקה במגזר יסייעו בקידום יעדי הגיוס המאתגרים שהוצבו לשנים הקרובות.