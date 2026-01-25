אחרי הגירושים, מגיש הטלוויזיה הוותיק ניסה את מזלו ביישומוני ההיכרויות, וחזר עם מסקנות חריפות. "אתה נכנס לתוך משאבת כסף. האלגוריתם נועד למכר אותך ולא להביא לך אהבה"

מגיש הטלוויזיה אברי גלעד שיתף השבוע בחוויותיו האישיות מעולם ההיכרויות הדיגיטלי, לאחר שנרשם לאחת האפליקציות הפופולריות בעקבות גירושיו. בשידור חי בתוכניתו "אברי ושרקי" בקשת 12, תיאר גלעד את התסכול שחווה אל מול המודל העסקי של החברות המפעילות את היישומונים הללו.

"משאבת כסף אינסופית"

גלעד סיפר כי כבר בתחילת הדרך נתקל בקשיים, כאשר משתמשים אחרים דיווחו עליו כ"פרופיל מזויף" והוא נאלץ להוכיח את זהותו האמיתית בפני הנהלת האפליקציה. אך לדבריו, הבעיה האמיתית החלה לאחר מכן: "גיליתי שאתה פשוט נכנס לתוך משאבת כסף".

"כל צעד שאתה עושה, רוצים ממך עוד כסף", שיתף גלעד בתחושותיו. "אתה רוצה לראות מי עשה לך לייק? תשלם. אתה רוצה לראות את התמונה? תשלם. הרגשתי כמו ארנק של דוד שבא ומנצנצים אותו ומספרים לו סיפור שעוד שנייה משהו קורה – וכלום לא קורה".

נועד למכר, לא לחבר

במהלך השיחה עם שותפו להגשה, יאיר שרקי, מתח גלעד ביקורת נוקבת על האלגוריתם של אפליקציות ההיכרויות. לדבריו, המערכת אינה מכוונת למצוא למשתמש זוגיות, אלא להשאיר אותו פעיל ושואב בתוך האפליקציה לאורך זמן. "אנחנו יודעים שהאלגוריתם של החברות האלה מיועד למכר אותך לפעילות ולא להביא לך אהבה", קבע.

בסיום הדיון, ולאחר שהביע את מורת רוחו מהעובדה שהחברות הללו "מתפרנסות מהלב שלו", הצהיר גלעד בשידור חי על כוונתו לנטוש את הזירה הדיגיטלית: "אני מוחק את כל האפליקציה עכשיו".