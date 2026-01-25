ברוך קרא תועד כשהוא מנסה לצלם את בן גביר בבית המשפט המחוזי בירושלים, אך בהמשך התפתח עימות בינו ובין המאבטח של השר. קרא נהדף לאחר והגיב: "אני עושה את עבודתי"

תקרית חריגה התרחשה היום (ראשון) בירושלים כאשר פרשן המשפט של חדשות 13 ברוך קרא, ניסה לצלם את השר לביטחון לאומי, ונהדף לאחור על ידי אחד ממאבטחיו.

לאחר שהתפתח עימות פיזי בין השניים, קרא נהדף סופית לאחור כשהוא מגיב בכעס: "אל תדחוף אותי. סליחה, אל תדחוף אותי. הוא דוחף אותי – אני עושה את העבודה שלי ומצלם".

העימות התרחש בעקבות הדיון הראשון בעתירתה של קצינת המשטרה רב-פקד רינת סבן נגד בן גביר, בעקבות אי-קידומה לדרגת סגן ניצב. לדבריה של סבן, ההחלטה לא לקדמה נובעת מסיבות פוליטיות בלבד, שאינן מקצועיות.