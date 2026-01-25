העיתונאית רינה מצליח, טענה בכאן רשת ב', כי האקט בו שחקני כדורגל קוראים 'שמע ישראל' לפני שהם עולים לשחק – דוחה ומזעזע בעינייה.
מצליח אמרה: "כל שחקן שעולה לשחק קורא 'שמע ישראל', כנס שחק, מה 'שמע ישראל' לפני משחק? זה דוחה ומזעזע".
העיתונאית רינה מצליח, טענה בכאן רשת ב', כי זה מזעזע ומחריד בעינייה ששחקני כדורגל קוראים 'שמע ישראל' לפני משחק
יוסי
תזכירי לנו מי א ומה את שווה? בשבעה באוקטובר שאמרו שמע ישראל לאות זיהוי זה היה בסדר. תגידי, את בכלל יהודייה? י14:54 25.01.2026
