העיתונאית רינה מצליח, טענה בכאן רשת ב', כי האקט בו שחקני כדורגל קוראים 'שמע ישראל' לפני שהם עולים לשחק – דוחה ומזעזע בעינייה.

מצליח אמרה: "כל שחקן שעולה לשחק קורא 'שמע ישראל', כנס שחק, מה 'שמע ישראל' לפני משחק? זה דוחה ומזעזע".