הממשלה אישרה היום (ראשון) תוכנית סיוע והוקרה נרחבת למשרתי המילואים לשנת 2026, בסך 6.2 מיליארד שקלים. התוכנית מכילה מתווה מענקים למילואימניקים, עם מעטפת רחבה של סיוע, תגמולים והטבות למשרתים ובני משפחותיהם.

במסגרת ההבנות בין משרדי הביטחון והאוצר, סוכם כי מתווה התגמולים יותאם למשך השירות המתוכנן לשנת 2026, זאת בהתאם להערכת המצב המבצעית וצרכי הלחימה. במסגרת כך צה"ל ינקוט צעדי התייעלות משמעותיים בשימוש במשאבי המילואים בשנת 2026. משרת במילואים במסגרת גדודית יזומן לשירות פעיל בהיקף כולל של עד 55 ימים בשנת 2026, וזאת בכפוף לצרכים המבצעיים ולמצב הביטחוני שעשוי להתפתח. היקף ימי המילואים הממוצע בצה"ל לא יעלה על 40 אלף משרתים ביום בממוצע.

שיטת המדרגים החדשה

תעדוף עמוק למערך הלוחם: לראשונה, החלטת הממשלה מאמצת מודל שגובש בחודשים האחרונים בצה"ל של "מדרגי פעילות", שנועד לדייק את התגמול בהתאם לאופי השירות והסיכון המבצעי. ההחלטה מציבה בראש סדר העדיפויות את המערך הלוחם, שזוכה להטבות המקסימליות, מתוך הכרה בתרומתו הייחודית למאמץ המלחמתי. תעדוף זה בא לידי ביטוי בסכומי מענקים גבוהים, אחוזי סבסוד שכר לימוד גבוהים יותר, ומכסות רחבות יותר לטיפולים נפשיים וסיוע למשפחה, כאשר ככל שרמת הפעילות של המשרת עצימה יותר, כך המעטפת הכלכלית והחברתית הניתנת לו ולמשפחתו מתרחבת בהתאם.

הטבות מהיקף ימים נמוך יותר: ההחלטה, שגובשה בהובלת האגף לחיילים משוחררים ומילואים, הייעוץ המשפטי למערכת הביטחון , אכ״א וקמל״ר, מורידה משמעותית את רף ימי השירות המזכים בהטבות בהשוואה להחלטות קודמות. בסיוע בשכר לימוד והכשרות, הרף לקבלת סיוע ירד ל-50 ימי שירות; עבור טיפולים נפשיים לחיילים משוחררים, רף הזכאות הופחת ל-100 ימי שירות; והזכאות לארנק דיגיטלי תהיה החל מהיום ה-10 לשירות המילואים בלבד.

אלו עיקרי החלטת הממשלה:

תגמולים ומענקים כספיים

ארנק דיגיטלי: מענק של עד 5,000 ש"ח לשימוש למטרות פנאי, רווחה ותשלום אגרות מדינה, הנצבר החל מהיום הראשון לשירות.

מענק של עד 5,000 ש"ח לשימוש למטרות פנאי, רווחה ותשלום אגרות מדינה, הנצבר החל מהיום הראשון לשירות. מענק מפקדים שנתי: תגמול ייעודי למפקדים בסכום של 5,000 עד 20,000 ש"ח, מתוך הכרה בעומס הפיקודי המוטל עליהם.

תגמול ייעודי למפקדים בסכום של 5,000 עד 20,000 ש"ח, מתוך הכרה בעומס הפיקודי המוטל עליהם. הגדלת מענק משק בית: הגדלה חד פעמית של המענק השנתי בסכום של עד 1,250 ש"ח (למדרג א'+) עבור הוצאות הבית.

הגדלה חד פעמית של המענק השנתי בסכום של עד 1,250 ש"ח (למדרג א'+) עבור הוצאות הבית. מענק להורים לילדים עם צרכים מיוחדים: מענק חד פעמי של 2,000 ש"ח.

סיוע למשפחה ולסטודנטים

מימון חופשה: השתתפות במימון חופשה משפחתית בסכום של עד 4,500 ש"ח, בהתאם למדרג הפעילות והרכב המשפחה.

השתתפות במימון חופשה משפחתית בסכום של עד 4,500 ש"ח, בהתאם למדרג הפעילות והרכב המשפחה. מענק לידה: סיוע בסך 10,700 ש"ח לבן/בת זוג של משרת מילואים שלא חזרו לעבודה בתום חופשת הלידה.

סיוע בסך 10,700 ש"ח לבן/בת זוג של משרת מילואים שלא חזרו לעבודה בתום חופשת הלידה. סבסוד שכר לימוד: השתתפות של עד 100% בשכר הלימוד לשנת תשפ"ו לסטודנטים במערך הלוחם.

השתתפות של עד 100% בשכר הלימוד לשנת תשפ"ו לסטודנטים במערך הלוחם. קייטנות: השתתפות בעלויות קייטנות לאורך כל חגי השנה (פסח, קיץ, חגי תשרי וחנוכה).

השתתפות בעלויות קייטנות לאורך כל חגי השנה (פסח, קיץ, חגי תשרי וחנוכה). טיפולים נפשיים וסדנאות חוסן: הרחבת הזכאות לטיפולים נפשיים למשרת, לבן הזוג ולילדים (עד 25 טיפולים למדרג א'+), כולל אפשרות למימוש בסדנאות קבוצתיות.

הטבות אלו מצטרפות לזיכוי בנקודות מס הכנסה ללוחמים המגיע עד כ-12,000 ש"ח בשנה.