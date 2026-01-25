איתי בירמן, יוצר מוזיקה סרוג בן 39 שמגיע מרקע של עשייה בתחום הבנייה, משיק סינגל חדש ומשמעותי – "אין אהבה ללא כאב" – שיר הצדעה אישי לאמו ולמסע האומץ שלה

המלחמה הביאה את איתי בירמן בחזרה למוזיקה שהייתה תמיד ברקע חייו. הכל התחיל ממיזם ההתנדבות "שח"ק" שייסד, במסגרתו שיפץ בתי נשות מילואימניקים. בין סיפורי הכאב מהעורף למפגשים האנושיים המטלטלים, נפתחו מחדש המגירות והמוזיקה יצאה החוצה. אחרי שמונה סינגלים שזכו לחיבוק חם מהקהל, מגיע כעת השיר האישי והחשוף ביותר שלו עד כה.

צפו בקליפ לשירו של איתי בירמן – אין אהבה ללא כאב:

מסע של פניית פרסה

השיר "אין אהבה ללא כאב" הוא מחווה לאמו של בירמן – אישה שבגיל שלושים בחרה לעשות פניית פרסה של 180 מעלות בחייה. היא עזבה דרך חיים מוכרת ונוחה לטובת מסע של חיפוש אמת ומשמעות, מעבר שהיה כרוך בתחושת ניתוק ובדידות. איתי, שגדל בתוך התפר שבין העולמות – מהמושב ועד לבני ברק – כותב על האומץ לשלם את המחיר ועל האהבה שנולדה מתוך השבר.

"הבנתי שאהבה אמיתית לא תמיד מגיעה בקלות", אומר איתי. "היא נצרבת דרך התמודדות. השיר הזה הוא על המסע של אמא שלי, אבל הוא של כל מי שאי פעם בחר ללכת אחרי האמת שלו, גם כשזה כאב."

עוד באותו נושא "תיקנו בתים תחת אש": איתי בירמן באולפן סרוגים

בסגנון רוק קלאסי ובהפקה מוזיקלית של אבשלום דריקס, ממשיך בירמן לסמן קו ייחודי: מוזיקה לאנשים שנמצאים במסע – בין חיפוש להתקרבות, ובין כאב לתקווה גדולה. השיר, שמגיע לאחר תקופה של עשייה חברתית ועבודה בעוטף ובמקומות נוספים, משקף את החיבור העמוק בין החיים עצמם לבין היצירה המוזיקלית.

הסינגל מצטרף לשורה של יצירות שבהן בירמן מביא את הסיפור הישראלי-יהודי האישי, מתוך מקום של אותנטיות וכנות. הוא מזכיר למאזינים שאהבה אמיתית, כמו גם אמונה ומשמעות, עוברות לעיתים דרך שבילים לא פשוטים – אך דווקא שם הן מתגלות במלוא עוצמתן.