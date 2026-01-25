לאחר שהורחק מיו"ש, נקבע כי תושב בנימין יגור בבית סביו וסבתו בניגוד לרצונם. מאז מתקיימים בדיקות נוכחות בבית הסבא והסבתא בלילות, מה שמשבש את חייהם

לאחר שהורחק מיו"ש, נקבע כי תושב בנימין יגור בבית סביו וסבתו בניגוד לרצונם. מאז מתקיימים בדיקות נוכחות בבית הסבא והסבתא בלילות, מה שמשבש את חייהם. עו"ד עדי קידר מחוננו דורש מהאלוף לחדול את ההטרדות בטרם יפנה לבית המשפט: "מדובר בהתנכלות והתעללות שיש להפסיק אותה לאלתר.

האירוע התרחש לפני מספר חודשים הורחק תושב בנימין הורחק לחצי שנה מיהודה ושומרון בצו עליו חתם אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. בנוסף, הוטל על המתיישב צו מעצר בית לילי בידי אלוף פיקוד העורף שי קלפר. במסגרת הצו קבע קלפר הוא יגור בבית סביו וסבתו, בלי לבדוק אם יכולים.

מאז מגיעה המשטרה פעמים רבות לביתם ומטרידה אותם לעיתים באישון לילה. כעת דורש עו"ד קידר מהאלוף לחדול את ההטרדות בטרם יפנה לבית המשפט. במכתבו תוקף עו"ד קידר את התנהלות האלוף: "הצו שהוצאת, המטיל על מרשי מעצר בית לילי בבית סביו וסבתו ניתן מבלי שנעשה כל בירור מוקדם מולם ומבלי שניתנה הסכמתם".

עו"ד קידר על צו ההרחקה מיו"ש: "פרקטיקה פסולה כלפי אזרחים שומרי חוק"

מדובר בפרקטיקה פסולה המשתמשת ברכושם הפרטי של אזרחים מבוגרים ושומרי חוק, שאין להם כל קשר לצו, והופכת אותם בעל כורחם ל"סוהרים". הסבא והסבתא הבהירו מפורשות כי אינם מסכימים לארחו בתנאים אלו, ומשכך מדובר בצו שאינו ישים מיסודו". מדובר בפגיעה קשה ביחס לזכויות יסוד בסיסיות של אזרחים שומרי חוק ונעדרי קשר לצו".

"בקושי רב ניתנה בידי המפקד סמכות להגביל בצורה כה קשה את זכויותיו של מרשי, וכעת הגדיל לעשות וכאילו מדובר בדבר של מה בכך – החליט עבור סביו וסבתו, זוג מבוגרים שומרי חוק שלא חטאו ולא פשעו במאומה – כי מעתה יארחו הו בביתם למשך חצי שנה. מדאיגה ביותר העובדה כי אין זו הפעם הראשונה שפרקטיקה זו מבוצעת, והח"מ הלין עליה לא פעם, תוך דרישה להעביר הדברים לעיון היעוץ המשפטי בצה"ל".

"המשך ההתנהלות בדרך זו, המבזה את זכויות היסוד של מרשי ושל אזרחים תמימים, לא תותיר לנו ברירה אלא לפנות לערכאות משפטיות ולקבילת הגורמים האחראים על שימוש לרעה בסמכותם". עו"ד קידר מסר: "שוב אנו נוכחים לדעת לאן מושקעים משאבים כה רבים על גבו של הציבור, במקום להפנות אותו לשמירה על ביטחון הציבור. מדובר בהתנכלות והתעללות שיש מקום להפסיק אותה לאלתר ולכך אנו עותרים".