בסרט דרמה חדש ומקורי, יוצאת כוכבת הילדים אביה להכיר את פועלו של הרב יוסף משאש זצ"ל – דמות החמ"ד. אהבתו לחיילי צה"ל, עלייתו האמיצה לארץ ודמותו האהובה. צפו

"בשכונה של אביה" פרק מיוחד. אביה הרנוי (יה-יה אביה) יוצאת למסע בעקבות דמות החמ"ד לשנת תשפ"ו הרב יוסף משאש זצ"ל.

בסרט דרמה חדש ומקורי, יוצאת אביה להכיר את פועלו של הרב משאש זצ"ל במשך השנים. במרכז העלילה עומדת אביה, שיוצאת למסע הרפתקאות אישי כדי להבין לעומק מי היא הדמות שמסתתרת מאחורי התמונות והספרים, בדרכה, אביה פוגשת מגוון דמויות שמספרות לה על הרב מזוויות שונות – על הרגישות, ההנהגה והחכמה העצומה.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . בשכונה של אביה בעקבות הרב יוסף משאש

נפגוש את המורה של הילד יוסף משאש ונלמד על נפשו הציורית המשתוקקת לעבוד את הבורא בדרכים שונות מהמקובל באותם זמנים.

נפגוש נהג מונית שפגשת את הרב משאש בנסיעה בשבת, ונלמד על סבלנותו ואהבתו לחילונים.

מראש הממשלה דוד בן גוריון נלמד עם דמותו הממלכתית והאהובה על מנהיגי ישראל.

נפגוש חייל אמיץ ונלמד כיצד הרב משאש קידש והעריץ את חיילי צה"ל המוסרים נפשם על קדושת הארץ.

ומרב החובל נלמד על מסעו המופלא של הרב משאש בגילו המבוגר לארץ ישראל.

ההפקה מגיעה לשיאה בסצנה מפתיעה ומרגשת במיוחד, בה אביה זוכה ל"מפגש" עם הרב משאש עצמו – רגע שמחבר בין העבר להווה וממחיש עד כמה תורתו רלוונטית גם לימינו אנו.

==

בשכונה של אביה – בעקבות הרב יוסף משאש

שחקנים: אביה הרנוי; אפי זרסקי;

בימוי: אבי לודמיר. הפקה: אשר רוט. צילום: למי עזוז. עריכה: דוד והבה.

עיצוב: יולה ינקלביץ.