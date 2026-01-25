הממשלה אישרה תוכנית סיוע והוקרה למשרתי המילואים לשנת 2026, בהיקף של 6.2 מיליארד שקלים. ראש הממשלה בנימין נתניהו בירך: "משרתי המילואים נותנים את הכל, ואנחנו צריכים לתת להם את הכל"

עכשיו זה רשמי: הממשלה אישרה היום (ראשון) תוכנית סיוע והוקרה למשרתי המילואים לשנת 2026, בהיקף של 6.2 מיליארד שקלים – שתכלול שורת תגמולים ומענקים כספיים, לצד סיוע לבני המשפחה ולסטודנטים.

"אנחנו סיימנו עכשיו שנתיים של ׳מלחמת התקומה׳. במלחמה הזאת עם ישראל הפליא במעשיו והפליא במכותיו את אויבנו" אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו. "הדבר שהכי מפליא מנהיגים זרים שאני מדבר איתם, אני מסביר להם שרוב הצבא שנלחם הוא משרתי מילואים. הסדיר וצבא הקבע עושים עבודה מופלאה, אבל הדבר שהכי מדהים אותם זה שמאות אלפים מהצבא הלוחם והתומך הם משרתי מילואים. הם נותנים את הכל, ואנחנו צריכים לתת להם את הכל".

"היום, בהמשך למענקים שכבר נתנו להם ולמשפחות שלהם, הממשלה מאשרת תוכנית סיוע נוספת מיוחדת למשרתי המילואים לשנה הקרובה" ציין. "התוכנית תתגמל את המשרתים בהתאם לאופי השירות, ובראשם את הלוחמים שלנו. הם עומדים בחזית – ואנחנו עומדים איתם ונמשיך לתמוך בהם. אני מבקש להודות לשר האוצר ולשר הביטחון על העבודה המשולבת, המעולה, להביא את התמיכה הזאת ולהביא אותה בהקדם".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (וידאו: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: ניר שרף/ לע״מ)

שר הביטחון ישראל כ״ץ הוסיף ואמר כי "אנחנו, ראש הממשלה וכלל שרי ושרות הממשלה, רואים את חיילי וחיילות המילואים לנגד עינינו. קודם כל קיבלנו החלטה מאוד חשובה ולא מובנת מאליה – הורדנו את מספר ימי המילואים ל-40 אלף במקום 60 אלף, כדי להקל על חיילי המילואים. זו הבשורה הכי חשובה. ובתוך זה אנחנו מביאים כאן עכשיו את ההצעה להחלטה להאריך את ההטבות ולהוסיף הטבות לחיילי המילואים".

כ"ץ ציין כי "כינסתי את ועדת השרים לענייני מילואים שאני עומד בראשה. גיבשנו את הדברים ואנחנו מביאים אותם. כמו שצויין 6.2 מיליארד תוספת לדבר הזה, והמעטפת היא מעטפת שלוקחת בחשבון את התופעה הייחודית של מאות אלפים שבאים ומשרתים ובעצם המשפחות שלהם שתומכות, העסקים שתומכים, הכל זה מכלול אחד שאנחנו באים לסייע לו כדי להמשיך את זה ועל מנת שביטחון ישראל יוכל להוסיף ולהיות באותם ידיים טובות".

"חיילי המילואים, עם חיילי הסדיר ואנשי הקבע הם אלה שמאפשרים לראש הממשלה ולנו לקבל את ההחלטות. החלטות נועזות, החלטות ששינו את המזרח התיכון, ששינו את מעמדה של ישראל" סיכם. "הכל נשען על האנשים. ולכן ההוקרה היום וההחלטות היום הן החלטות שמחזקות את חיילי המילואים, את המשפחות שלהם ואת ביטחון מדינת ישראל".

סמוטריץ' פונה למילואימניקים: "תודה, בקשה, והבטחה"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ המשיך ואמר כי "אנחנו לא ממתינים לאישור התקציב. אנחנו דואגים שהמילואימניקים שלנו והמשפחות שלהם לא יחכו יום אחד. וגם בתקציב ההמשכי מתקפים היום ומוציאים לפועל את תוכנית המעטפת הגדולה. אני רוצה שלושה דברים קצרים: תודה, בקשה והבטחה. קודם כל, תודה למילואימניקים שמשרתים. אנשים שעזבו הכל למעלה משנתיים ונותנים את כל כולם למדינה. תודה למשפחות האלופות שלהם, משפחות המגויסים שמתגייסות לא פחות מהם. תודה רבה לשר הביטחון על שיתוף פעולה מלא ולראש הממשלה על גיבוי מקצה לקצה".

בהמשך סמוטריץ' ביקש מהמילואימניקים: "תוודאו שאתם לא מפספסים אף הטבה שמגיעה לכם. אנחנו עושים הכל כדי לדחוף לכם את זה. אנחנו מנסים כמו נקודות זיכוי שזה יהיה אוטומטית. תוודאו שאתם מקבלים הכל ולא מפספסים לא מענק, לא חופשה לא וואוצ'ר לא כרטיס פייטר, זה שלכם בדין ולא בחסד".

בסיכום דבריו השר הבטיח: "אני יודע שמה שבאמת חשוב לכם מעבר להטבות זה ניצחון. זה שההקרבה הגדולה שלכם תביא את מדינת ישראל באמת לפסגות עצומות של צמיחה ושגשוג וביטחון. אנחנו מחויבים להמשיך עד הסוף בכל הזירות ולוודא שעל גביכם, על כפיכם, על כתיפכם, על המסירות הגדולה שלכם, עם ישראל ינצח".