30 שנה אחרי שיתוף הפעולה האחרון שלהם, יוצא דואט מרגש בין אביב גפן לברי סחרוף: "מנגינת הלב" – שיר תקווה ואופטימיות שכתב והפיק גפן במיוחד עבור סחרוף

אביב גפן מוציא סינגל שני מתוך אלבום ה-EP החדש שלו – דואט עם אחד מעמודי התווך של הרוק הישראלי, ברי סחרוף. השיר "מנגינת הלב" מביא מסר של תקווה ואופטימיות אחרי תקופה ארוכה של אבל ושכול, וממשיך את הקו של הסינגל הראשון "יש מישהו ששר לך" עם עומר אדם.

האזינו לדואט של אביב גפן וברי סחרוף – מנגינת הלב:

אביב גפן, שכתב את המילים והלחן והפיק מוזיקלית את השיר, מתאר את שיתוף הפעולה כחלום ישן שהתגשם.

"אין צורך להכביר במילים על כמה אני אוהב את ברי סחרוף וכמה הוא אחד המוזיקאים שהשפיעו הכי הרבה על היצירה שלי", אומר גפן עם השקת השיר.

הוא מזכיר את ההשפעה של סחרוף עליו, מההפקה של האלבום "חלולים" ועד לשיתוף הפעולה הראשון ביניהם בשיר "סוף העולם".

"תמיד הסתכלתי על ברי בהערצה וניסיתי לשמור על ארשת של חבר ככל שיכולתי לפעמים גם ללא הצלחה", מוסיף גפן ומגלה כי כתב את השיר במיוחד עבור סחרוף.

בעת הכתיבה, הוא שואל את עצמו: "איזה שיר של ברי הייתי מת לשמוע עכשיו? או איזה שיר יכול להתווסף באופן טבעי לאלבום כמו 'נגיעות'".

תקווה אחרי אבל

השם "מנגינת הלב" נבחר, לדברי גפן, משום ששניהם חשים "המון דאגה למקום הזה והמון אהבה למקום שנקרא ישראל".

"ועכשיו אחרי המון זמן של אבל ושכול יש תחושה של איזו מנגינה שמתחילה אחרי הרבה זמן להתנגן בלב", הוא מסביר.

השיר עצמו מלא בתחושת התחדשות: "בקרוב הכול יתחיל לפרוח / נפסיק לספור את הימים / סתם יום חול של שיגרה מבורכת ונשארנו עוד יום, עוד יום בחיים…"

הדואט מגיע כמעט 30 שנה אחרי שיתוף הפעולה הראשון ביניהם, וממשיך קו של חיבורים מפתיעים באלבום החדש של גפן – אחרי הדואט עם עומר אדם בסינגל הראשון.

גפן מביע תקווה שהמאזינים יתחברו: "השיר מלא בתקווה ובאופטימיות ומקווה שתאהבו. באהבה אביב".