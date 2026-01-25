העיר אופקים ומוסדות החינוך "אפיקי ארץ" מתעטפים הבוקר (ראשון) באבל כבד עם היוודע דבר פטירתו של הרב אליעזר אברמוביץ' זצ"ל בתאונת דרכים קטלנית שאירעה בכניסה לעיר. הרב, ששימש בעבר כראש הישיבה התיכונית והיה דמות חינוכית מרכזית בדרום, נהרג במקום. רעייתו, המכהנת כראש האולפנה באופקים, נפצעה בתאונה ופונתה לקבלת טיפול רפואי.

הרב אברמוביץ' הקדיש את חייו לחינוך דורות של תלמידים. לאחר שנים שבהן עמד בראשות הישיבה התיכונית "אפיקי ארץ", המשיך לפעול בה כמחנך בשנים האחרונות מתוך תחושת שליחות עמוקה. תלמידיו ומכריו הרבים מספרים על איש חינוך מסור ואהוב, שהאיר פנים לכל נער והיה מחובר בנפשו לקהילה באופקים ולעשייה החינוכית בדרום הארץ.

בישיבת "אפיקי ארץ", שם פעל הרב שנים ארוכות, קיבלו את הבשורה הקשה בהלם. בהודעה רשמית מטעם הישיבה נמסר: "בצער רב וביגון קודר אנו אבלים על פטירתו של חברינו, מחנך נערץ ואיש יקר מאוד, הרב אליעזר אברמוביץ', ראש ישיבת אפיקי ארץ לשעבר. בילע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים".