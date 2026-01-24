משרד הבריאות הודיע על איסוף יזום של נוטרילון שלב 1 800 גרם, בעקבות עדכון באירופה בנוגע לערכי החשיפה לרעלן צרוליד

משרד הבריאות פרסם הערב (מוצ"ש) אזהרה על נוטרילון שלב 1 800 גרם – בעקבות הודעה מהיצרן באירופה. "האיסוף נעשה בעקבות הגדרה מעודכנת באירופה של חשיפה וערכי הסף של הרעלן צרוליד (Cereulide) המיוצר על ידי החיידק bacillus cereus, האיסוף נעשה בעקבות הגדרה מעודכנת באירופה של חשיפה וערכי הסף של הרעלן", נמסר ממשרד הבריאות.

פרטי המוצר:

שם המוצר: נוטרילון שלב 1 800 גרם:

מספר אצווה: 2027.01.07

ברקוד: 8712400802499

תאריך ייצור: 08.07.2025

תאריך תפוגה: 01.07.2027

שם היבואן: טבע ישראל בע"מ

שם היצרן: נוטרישיה

הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצר. עוד ציינו בהודעת משרד הבריאות: יודגש כי רובה המוחלט של האצווה לא הגיעה לנקודות השיווק ונמכרו מספר מצומצם של יחידות. לקבלת רשימת נקודות המכירה בהן נמכר המוצר יש לפנות למוקד השירות של נוטרילון.

במקרים חריגים, הטוקסין עלול לגרום להקאות, בחילות, כאבי בטן, התכווצויות, שלשולים וחולשה בעיקר בקרב תינוקות. במקרה של חשש לפגיעה בריאותית יש להיוועץ עם רופא. בנסיבות אלה האיסוף נעשה כמשנה זהירות בתיאום עם משרד הבריאות.

לשאלות ניתן לפנות למוקד שירות הצרכנים של נוטרילון במספר 1-800-300-123