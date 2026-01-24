בצל פרשות לשכת נתניהו, נשיא בית משפט השלום בראשון לציון מנחם מזרחי הפך לדמות המדוברת במערכת המשפט. בעוד מתנגדיו טוענים להטיה פוליטית והמחוזי הופך את החלטותיו, תומכיו רואים בו את המהפכה המשפטית האמיתית. צפו בכתבה של דניאל רוט-אבנרי בערוץ i24news

בשבועות האחרונים קשה לפתוח מהדורת חדשות בלי לשמוע את השם שלו: מנחם מזרחי. השופט שמטריף את רשויות אכיפת החוק, אשר לא בפעם הראשונה השמיע ביקורת חריפה על המשטרה.

האדם הזה לא פוחד משום דבר. כבר תקופה שהאיש שגדל בפרקליטות והיה בשר מבשרה, לא מפחד לפסוק בכל פעם מחדש נגד בקשות המשטרה והתביעה מאז שהפך לשופט שדן בפרשות לשכת נתניהו. מזרחי שולח ידיים לאש בכל פעם מחדש, ולא נרתע גם כששופטי המחוזי שמעליו מקפידים להפוך את ההחלטות שלו.

"ראיתי את הזעזוע האמיתי שלו"

מזרחי, שחגג השנה 60, נולד בצפת, "פרץ מהפריפריה ושבר את תקרת הזכוכית". גורמים המכירים את עבודתו מקרוב מתארים שופט שרואה את האדם מאחורי החשד. בהתייחס לדיונים בעניין יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה, תואר המפגש באולם: "אני ראיתי את המבט של השופט כשהוא ראה את יונתן אוריך אחרי המעצר שלו, שהוא שמע שיונתן אוריך מוחזק כיציר ביטחוני… אני ראיתי את הזעזוע האמיתי שלו".

לדברי גורמים משפטיים, למזרחי יש "מוח גדול, גם שכל רב, אבל גם אנושיות ענקית", שילוב שלטענתם "לא קיים הרבה באוכלוסייה הכללית, וממילא הוא לא קיים הרבה בבית המשפט".

התומכים בגישתו טוענים כי "הוא נותן מעמד בכורה לפרופורציות בין הכוח הבלתי נלאה של איתני הטבע בדמות הפרקליטות והמשטרה… למול האזרח הקטן שאפשר למחוץ אותו זכויותיו בשנייה". לדבריהם, "אין הרבה שופטים כמו שופט מזרחי, שלוקח עשרה קלסרים בדיון כזה, קורא הכל, מנתח… ולא מפחד להסתכל על המציאות בעיניים ולהגיד 'אני מעדיף זכויות יסוד על פני הכוח הבלתי מרוסן של המשטרה והפרקליטות'".

בין המחוזי ל"ביביזם"

אולם, לא כולם מתפעלים ממי שנחשב לאביר זכויות האדם. מתנגדיו של מזרחי טוענים שהוא מוטה לצד אחד, אפילו לוחשים מאחורי גבו שהוא "ביביסט". עורך דין שהתראיין לכתבה דחה את הטענות הללו בתוקף: "'שופט של ביביסטים' זו אמירה מכוערת. הוא לא שופט של שום צד, הוא נטול פניות, הוא לא שייך לשום מחנה. כל מי שמנסה לצבוע שופטים בכלל בצבעים פוליטיים… הוא מפורר את המערכת".

במקביל לביקורת הפוליטית, מזרחי מתמודד עם מערכת משפטית היררכית נוקשה. ההחלטות השיפוטיות שלו מהשבועות האחרונים נחשבות לשנויות במחלוקת, ושופטי המחוזי נוהגים להפוך אותן בכל פעם מחדש תוך שהם מותחים ביקורת, לעתים נדירה בחריפות שלה, על מזרחי.

כך למשל, לאחר שבית המשפט המחוזי הפך את החלטת מזרחי בעניין הרחקת צחי ברוורמן מלשקת ראש הממשלה, נשמעה ביקורת על כך ש"לא נראה משכנע שבאופן קטגורי, פעם אחר פעם, הופכים החלטה של שופט… אני מנחש שזה שאלה של אגו".

"מהפכה משפטית אמיתית"

למרות המאבקים מול ערכאות הערעור, נראה שמזרחי לא מתכוון לשנות את דרכו. בכתבה עולה הטענה כי "כשהמשטרה מתחילה לבדוק שופטים או לאמוד שופטים או למדוד שופטים לפי האם הם פוסקים לטובתה או לא, ואז מתדרכים בתקשורת… זה דבר שהוא נוראי, זה באמת קצר דמוקרטי".

המסקנה העולה מן הדברים היא שמזרחי רואה את עצמו כמי שמאתגר מערכת שלמה: "אולי מזרחי יודע שהוא כבר את שלו השיג, איש לא יכול להישאר אדיש אליו. ויתכן שמה שהוא עושה עכשיו – לאתגר בהתרסה מערכת שלמה – גדול יותר מהחלטה כזו או אחרת"