מסמך חדש של הבית הלבן והפנטגון חושף את ההערכה בצמרת האמריקאית לישראל כבעלת ברית, והחשש מחולשתן של בעלות ברית אחרות

מסמך מדיניות אסטרטגי לשנת 2026, שפורסם על ידי הפנטגון ומשרד המלחמה האמריקאי בבית הלבן, מציג את המדיניות הביטחונית של הבית הלבן וזרועות הביטחון לשנת 2026. המסמך מטיל ספק ביכולות ההגנה האירופאיות, משבח את ישראל ומבטיח השקעה מוגברת ביכולות ישראליות.

ה-NDS, או בשמו המלא "National Defense Strategy" הוא אחד המסמכים החשובים שמפורסם על ידי משרד ההגנה האמריקאי מידי שנה. המסמך מנוסח במשותף על ידי הבית הלבן, הפנטגון וסוכנויות הביטחון בארצות הברית, והוא מתווה את פעולות כלל מערכות הביטחון על פי אסטרטגיה שנתית סדורה.

כעת ה-NDS של שנת 2026 פורסם לכלל גופי ההגנה ונחשף גם לציבור, המסמך מציג חזון רחב למערכת הביטחון האמריקאית לשנת 2026. ראשית מציג המסמך את כוונת הבית הלבן כמעט ולהכפיל את תקציב הביטחון, ל1.5 טריליון דולר, השקעה צבאית בסדר גודל שלא נראה מאז המלחמה הקרה.

בנוסף מציג המסמך אתגרים בחזית האמריקאית ותוכניות נרחבות, כמו הרחבת השליטה והאכיפה בדרום אמריקה, חיזוק האחיזה האמריקאית במעגלים הארקטיים ובניית מערכת ההגנה האווירית שמקדם הנשיא טראמפ, כיפת הזהב, כפי שהנשיא קורא לה.

בקשר למדיניות בינלאומית, מציג המסמך חששות משמעותיים בארצות הברית בכל הקשור ליכולת של בנות ברית אירופאיות, כמו בריטניה, גרמניה או צרפת להגן על עצמם, בכל תרחיש של מלחמה או אפילו סכסוך מוגבל. המסמך אף טוען כי במידה ואירופה לא תתחמש בהקדם, היא תהפוך לנקודת תורפה באסטרטגיה האמריקאית.

בניגוד חד לכך, המסמך מרעיף מחמאות רבות על ישראל, וממקם את ישראלי כשותפה מובילה בכל מהלך אמריקאי באזור.

"במזרח התיכון, ישראל הראתה כי היא מוכנה ומסוגלת להגן על עצמה, במיוחד לאחר מתקפת הטרור הברברית שבוצעה בשביעי לאוקטובר, ללא להכביר במילים, ישראל היא דוגמה ומופת לבעלת ברית אסטרטגית".

בקשר לאיראן חושף המסמך כי למרות המכות שספג שלטון האייתולות, שאיפותיו נותרו דומות. "איראן ממשיכה בכוונותיה ושאיפותיה להשמיד את בעלת בריתנו הקרובה באזור, ישראל".

בנוסף מאשים המסמך כי "איראן צפויה להמשיך לפעול, ישירות או דרך שלוחים, לערעור האזור באופן תדיר, מצב זה מציב בסיכון את חייהם וביטחונם של חיילים אמריקאים באזור".

באותה נשימה מזכיר שוב המסמך את ישראל ואת יכולותיה ההגנתיות, והערך שלה כבעלת ברית "גם בקשר לנושא זה, ישראל הראתה את עצמה כבעלת ברית עוצמתית, שמוכנה ומסוגלת לפעול להגנת עצמה, עם סיוע קריטי, אך מוגבל, מצד ארה"ב ".