בפרק 5 של פודקאסט סרוגים "נשים. יוזמות. חינוך", מתארחת ורד מזומן-אביעד על הרגע שבו מצאה את עצמה מתמודדת עם הורות למאושפזת בבית חולים פסיכיאטרי – עם הקושי, החשש וההסתרה, ועם ההבנה העמוקה שמשהו במציאות הזו חייב להשתנות

פודקאסט השנים של סרוגים: תשעה קבין – נשים. יוזמות. חינוך – בהגשת גבריאל יואלי. הפוקדאסט – כשמו עוסק ביוזמות, בחינוך ובעיקר בשיח בין נשים, על איך להוביל להצלחה ובפרק 5 מתארחת ורד מזומן-אביעד.

ורד מזומן-אביעד – מקימת קואליציית הארגונים הדתיים, ובית מדרש קהילתי וחברה בארגון רבני ורבניות בית הלל

בפרק הזה אנחנו נוגעות באחד הנושאים הרגישים והפחות מדוברים – במיוחד בציבור הדתי: התמודדויות נפשיות, ובפרט אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים.

ורד משתפת אותנו בסיפור האישי שלה, כשמצאה את עצמה מתמודדת עם האתגר של הורות למאושפז בבית חולים פסיכיאטרי . ההתמודות עם הקושי וההסתרה, וההבנה שהמצב חייב להשתנות, לטובתה, ובעיקר לטובת המתמודדים והמאושפזים עצמם. עוד באותו נושא חדש בסרוגים: הדתיות האלה – תכנית האירוח על מה שמעניין נשים 20:30 | חדשות סרוגים 2 0 😀 👏

בסיפורה האישי היא משתפת על הרגע שבו מצאה את עצמה מתמודדת עם הורות למאושפזת בבית חולים פסיכיאטרי – עם הקושי, החשש וההסתרה, ועם ההבנה העמוקה שמשהו במציאות הזו חייב להשתנות. לא רק עבורה, אלא בעיקר לטובת אלו שנמצאים במוסד עצמו.

מה שהתחיל כמניין בשבתות ובימים נוראים בתוך בית החולים, צמח עם השנים למגוון פרויקטים רחבים: מערך תמיכה למשפחות, קהילות שמלוות בתי חולים פסיכיאטריים, ומענים חברתיים שמאפשרים להיות חלק – גם בתוך האתגר. עוד באותו נושא נשים. יוזמות. חינוך פרק 4: ד"ר דינה פריד – הפרעות קשב וריכוז 21:04 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

אני מזמינה אתכן להצטרף למסע שמאיר פינות חשוכות, ומגלה שניתן לגלות כוחות ועוצמה איפה שלא היינו מצפים.

להאזנה בספוטיפיי – לחצו כאן