תקרית ירי נוספת של סוכני הגירה בארצות הברית מאיימת להצית גל מחאות קשה, עם התנגשויות אלימות בין מפגינים והמשטרה בעקבות ירי קטלני בחשוד

סוכני הגירה בארה"ב ירו מוקדם יותר בחשוד בזמן מעצר, במקרה שהצית מחאה סוערת והפגנות בוערות.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . אירוע הירי בארה"ב, ללא קרדיט.

סוכני רשות ההגירה האמריקאית "ICE" ממשיכים בביצוע פעולות אכיפה בעיר מיניאפוליס, במדינת מינסוטה. לפני שבועות אחדים, אזרחית אמריקאית שחסמה סוכני הגירה נורתה למוות,במקרה שהצית גל מחאות מתמשך.

מוקדם יותר היום, במהלך מעצר של חשוד על ידי סוכני הגירה, גם כן במיניאפוליס, ירו השוטרים באופן קטלני בחשוד במקרה שתועד והופץ ברשתות החברתיות. כאשר על פי גרסת הסוכנים, החשוד שלף נשק בזמן ניסיונות המעצר ונורה מיד.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . מחאות קשות בעקבות הירי, ללא קרדיט.

מותו נקבע מאוחר יותר בבית החולים, בעקבות פציעה ממספר יריות. המקרה הצית מחדש את גל המחאות המתמשך, שהופך כעת בחלק מאזורי העיר לפרעות של ממש.

עוד באותו נושא כך וושינגטון וירושלים שוחקות את חיזבאללה 18:15 | משה אריה 0 1 😀

בערוצים מרכזיים מדווחים על שימוש של מפגינים בפצצות עשן או בהצתות, ועל התנגשויות משמעותיות עם כוחו האכיפה בעיר.