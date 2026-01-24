סוכני הגירה בארה"ב ירו מוקדם יותר בחשוד בזמן מעצר, במקרה שהצית מחאה סוערת והפגנות בוערות.
סוכני רשות ההגירה האמריקאית "ICE" ממשיכים בביצוע פעולות אכיפה בעיר מיניאפוליס, במדינת מינסוטה. לפני שבועות אחדים, אזרחית אמריקאית שחסמה סוכני הגירה נורתה למוות,במקרה שהצית גל מחאות מתמשך.
מוקדם יותר היום, במהלך מעצר של חשוד על ידי סוכני הגירה, גם כן במיניאפוליס, ירו השוטרים באופן קטלני בחשוד במקרה שתועד והופץ ברשתות החברתיות. כאשר על פי גרסת הסוכנים, החשוד שלף נשק בזמן ניסיונות המעצר ונורה מיד.
מותו נקבע מאוחר יותר בבית החולים, בעקבות פציעה ממספר יריות. המקרה הצית מחדש את גל המחאות המתמשך, שהופך כעת בחלק מאזורי העיר לפרעות של ממש.
בערוצים מרכזיים מדווחים על שימוש של מפגינים בפצצות עשן או בהצתות, ועל התנגשויות משמעותיות עם כוחו האכיפה בעיר.
