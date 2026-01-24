מזכ״ל חיזבאללה פונה למחבלים שנפצעו בלחימה מול ישראל, מדבר על “עימות גדול” בהובלת ארה״ב ומצדיע למנהיג העליון של איראן כמפקד הדרך

על רקע המתיחות הגוברת באזור והחשש מהסלמה רחבה, פרסם חיזבאללה מסר חריג המיוחס למזכ"ל הארגון, נעים קאסם, שיועד למחבלי הארגון שנפצעו במהלך הלחימה מול ישראל.

במסר נטען כי הארגון עומד בפתחו של עימות רחב היקף, שלטענת חיזבאללה מובל בידי ארצות הברית ונתמך על ידי מדינות המערב וישראל. "אנחנו עומדים בפני עימות גדול בהובלת הרודן האמריקני, עם גיוס מערבי ותוקפנות ציונית", נכתב בהודעה.

קאסם שיבח את המחבלים שנפצעו במהלך הלחימה והציג אותם כחלק בלתי נפרד מהמשך המאבק. לדבריו, גם פציעה אינה נחשבת כישלון אלא ביטוי לניצחון אידיאולוגי ועמידה בדרך הארגון. הוא ציטט את דבריו של מזכ"ל חיזבאללה הקודם, חסן נסראללה: "כאשר אנחנו מנצחים – אנחנו מנצחים, וכשאנחנו נהרגים – אנחנו (גם) מנצחים".

בהמשך נטען כי הפצועים עצמם ממשיכים, לשיטת הארגון, "לנצח" גם לאחר שנפגעו: "הפצועים מנצחים בדרך ההחלמה וההישארות בשטח", נאמר במסר.

בסיום ההודעה כלל קאסם דברי הלל להנהגה האיראנית, ובראשה המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, שהוגדר כמי שמוביל את "דרך ההתנגדות". "ההצדעה הגדולה ביותר למנהיגנו, חמינאי, מפקד הדרך הזו", נכתב.

בישראל רואים במסרים מסוג זה ניסיון לחזק את רוח הלחימה בקרב פעילי הארגון ולשדר היערכות נפשית ומבצעית לאפשרות של עימות רחב יותר – במיוחד לנוכח ההתפתחויות האחרונות בזירה האזורית והמעורבות האמריקנית.