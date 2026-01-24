שורה של בכירים אמריקאים נחתו במהלך השבת לביקור בזק בישראל, המפקד הבכיר של הכוחות האמריקאים במזרח התיכון נפגש עם הרמטכ"ל

בזמן שנושאת מטוסים אמריקאית, צוללות, ספינות טילים ומערכות הגנה אווירית עושות את דרכן למזרח התיכון, ומקיפות את איראן, משלחת בכירים אמריקאית מהצמרת הצבאית והמדינית נחתה הערב בישראל.

אדמירל בראד קופר, מפקד סנטקום, האחראי על כלל הכוחות האמריקאים ברחבי המזרח התיכון, נחת בשעות האחרונות בישראל. האדמירל יקיים פגישות ביטחוניות עם הצמרת הישראלית, כולל פגישות תיאום עם הרמטכ"ל, אייל זמיר.

הגעתו של מפקד סנטקום לארץ לוותה בשקט מפתיע, כאשר מפקד אמריקאי בכיר מתקבל לרוב בקבלת פנים רחבה. קופר הגיע ללא הודעה פומבית לעיתונות הזרה ופנה ישירות לשרשרת פגישות רשמיות.

בנוסף, נחתו בארץ מוקדם יותר יועצו המיוחד של הנשיא טראמפ, סטיב וויטקוף וחתנו של הנשיא, ג'ראד קושנר. אשר הגיעו לפגישה מדינית עם ראש הממשלה נתניהו, לאחר ההכרזה הרשמית של יציאתה לדרך של מועצת השלום לעזה.