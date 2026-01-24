פורעים ערבים מהעיירה ביר זית תקפו בצהרי השבת רועה צאן יהודי מכפר טרפון בבנימין בעת ששהה עם עדרו בשטחי המרעה. הרועה פונה לבית החולים עם חבלות בראשו

תקיפה קשה לעיני המצלמות: רועי צאן מכפר טרפון הסמוך לישוב עטרת במערב בנימין, הותקפו בצהרי השבת בידי פורעים ערבים בעת ששהו עם עדרם בשטחי המרעה.

הפורעים הגיעו לשטח כשהם גלויי פנים והחלו ליידות אבנים לעבר הרועים.

בתיעוד קשה שצילם הרועה נראה ערבי מהעיירה ביר זית שמוביל את האירוע, בעוד שערבים אחרים מתגודדים מסביב ובשלב כלשהו מתחילים לשוב לכיוון הכפר.

הערבי שלבוש בחולצה שחורה מיידה אבן אחת לעבר אחד הרועים שמצליח לחמוק בשנייה האחרונה.

הרועה השני מבקש ממנו לתעד את האירוע ומעדכן כי הזעיק את כוחות צה"ל, אך כעבור כמה רגעים פוגעת אבן נוספת בעצמה בראשו של הרועה שמשמיע זעקת כאב.

עוד באותו נושא לאחר שתקפו רועה צאן בבנימין: הפעילים הזרים יסולקו מישראל 09:16 | שמחה רז 2 0 😀 👏

לאחר הפגיעה נמלטו הפורעים בחזרה לכפר. הרועה נפצע בראשו ופונה לבית החולים.

לוחמי צה"ל שהגיעו למקום פתחו במרדף נחוש אחר התוקף המרכזי שנמלט, ולאחר מאמצים הצליחו להביא למעצרו.

כפר טרפון הוקם לפני כחצי שנה בנקודה אסטרטגית החולשת על כביש חוצה בנימין, בין צומת המשטרה הבריטית לישוב עטרת באזור שהיה ריק לחלוטין מנוכחות יהודית. כיום שומרת הגבעה על אלפי דונמים, ומונעת את הרס האתר ההיסטורי הסמוך ח'ירבת טרפין.