כוחות צה"ל קפצו לפני זמן קצר למרחב טלמון שבחטיבת בנימין בעקבות דיווח שהתקבל על שמיעת ירי מכיוון עין קיניא, אין נפגעים.
על פי דובר צה"ל הכוחות סורקים במרחב ומבצעים חסימות של צירים סמוכים.
בעקבות שמיעת הירי הוטל כתר על רמאללה.
בעקבות שמיעת קולות ירי מכיוון עין קיניא, כוחות צה"ל הוזעקו למקום ומבצעים סריקות וחסימות צירים. כתר הוטל על רמאללה
