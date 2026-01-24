מזג אוויר סוער פקד בצהריים את אזור השרון והשומרון עם עוצמות גשם חריגות וברד נרחב. בשירות המטאורולוגי מעדכנים: הגשם ייפסק בימים הקרובים, אך יתחדש בפריסה רחבה ביום רביעי

תושבי השרון והשומרון הופתעו היום (שבת) ממטח גשם עוצמתי וברד כבד שירדו בפרק זמן קצר מאוד. לפי נתוני השירות המטאורולוגי, אי יציבות אטמוספירת שנוצרה מפגש בין אוויר קר בשכבות הגבוהות לאוויר חמים בנמוכות, הובילה להתפתחות ענני סערה מקומיים אך אלימים במיוחד.

הנתונים שנמדדו בשטח מעידים על עוצמת האירוע: בכפר מונש נמדדו 16.4 מ"מ גשם בתוך 20 דקות בלבד, בישוב קדימה ירדו 14.6 מ"מ ברבע שעה, ובמדרשת רופין נמדדו 14.1 מ"מ. במהלך הצהריים ענני הגשם והברד נעו מזרחה, פקדו את העיר אריאל והמשיכו לכיוון ירדן.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: איתן ברגר - דובר ישיבת עכו)

למרות המראות החורפיים, החזאים מעריכים כי החורף "מוריד הילוך" ביחס לחודש וחצי האחרונים. בימים ראשון, שני ושלישי צפויה הפוגה מוחלטת בגשמים בכל רחבי הארץ. הגשם צפוי להתחדש רק במהלך יום רביעי, הפעם בפריסה רחבה יותר מהצפון ועד החוף הדרומי, אך לא מדובר בסערה משמעותית או בכמויות משקעים גדולות.

בשירות המטאורולוגי מסכמים כי נכון לעכשיו לא נראית סערה משמעותית באופק, לפחות עד לתחילת חודש פברואר. הטמפרטורות צפויות להיות נוחות יחסית לימי ההפוגה הקרובים, לפני המערכת הקלה שתגיע באמצע השבוע.