מזג אוויר בימים הקרובים יהיה נאה. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות יחסית לעונה. ביום רביעי – גשם, שלג ושטפונות.
יום ראשון: נאה, עם עליה בטמפרטורות וירידה בלחות.
יום שני: מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה והלחות נמוכה יחסית, בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות.
יום שלישי: מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות ועליה בלחות, בלילה ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ.
יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן, עם ירידה נוספת בטמפרטורות, ירד גשם מידי פעם בצפון ארץ ובמרכזה, ויתכנו סופות רעמים, קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי המזרח, בחרמון ירד שלג.
יום חמישי: מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה, תחול עליה קלה בטמפרטורות.
