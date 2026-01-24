מזג אוויר בימים הקרובים יהיה נאה. תחול עלייה בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות יחסית לעונה. ביום רביעי – גשם, שלג ושטפונות.

יום ראשון: נאה, עם עליה בטמפרטורות וירידה בלחות.

יום שני: מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה, הטמפרטורות גבוהות מהממוצע לעונה והלחות נמוכה יחסית, בצפון הארץ ינשבו רוחות מזרחיות ערות.

(צילום: ג'מיל אטרש, רשות הטבע והגנים)

יום שלישי: מעונן חלקית, תחול ירידה קלה בטמפרטורות ועליה בלחות, בלילה ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ.‏

יום רביעי: מעונן חלקית עד מעונן, עם ירידה נוספת בטמפרטורות, ירד גשם מידי פעם בצפון ארץ ‏ובמרכזה, ויתכנו סופות רעמים, קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי המזרח, בחרמון ירד שלג.

יום חמישי: מעונן חלקית, בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה, תחול עליה קלה בטמפרטורות.