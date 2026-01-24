כמעט שלושה עשורים לאחר היעלמות החייל ברמת הגולן, חקירה ביטחונית מחודשת עוררה תקווה לפריצת דרך, אך הסתיימה ללא ראיות וללא תשובות

בסוף השבוע הותר לפרסום, כי המשטרה והשב"כ עצרו חמישה תושבי הכפר טובא־זנגרייה בגליל, בחשד למעורבות בהיעלמותו של החייל גיא חבר בשנת 1997.

עם זאת, לאחר כשבועיים במעצר, שוחררו כל החשודים ללא תנאים מגבילים, מבלי שנמצאו ראיות הקושרות אותם לפרשה.

על פי הדיווח בחדשות 12, בתחילת החודש פעלו יחידת להב 433 והשב"כ ועצרו את החמישה, כולם בני משפחה אחת, בעקבות מידע מודיעיני שהעלה חשד למעורבותם לכאורה בהיעלמות החייל, שנעדר מאז שירותו ברמת הגולן לפני כמעט שלושה עשורים.

המעצרים בוצעו במספר מוקדים: בבתי החשודים בכפר, בנתב"ג, וכן נעצר חשוד נוסף בעת שריצה עונש מאסר. במקביל נערכו חיפושים בשטחים פתוחים שבהם העריכו החוקרים כי ייתכן ויימצאו ממצאים הקשורים לפרשה. החשודים הוחזקו במתקן ביטחוני, מעצרם הוארך מספר פעמים, והחקירה סווגה כתיק טרור.

במהלך שנחשב חריג, נמנעה מהעצורים האפשרות לפגוש עורכי דין במשך כשבועיים. לאחר שכל החשודים הכחישו את המיוחס להם, וללא הצלחה לבסס תשתית ראייתית נגדם, הוחלט לשחררם ללא כל מגבלה.

אחד העצורים, שהיה בן 21 בעת היעלמות החייל, סיפר בשיחה עם N12: "אני עדיין לא מצליח לישון בלילות. האשימו אותנו בדברים הזויים. אנחנו נאמנים למדינה הזאת וזה כואב שאומרים שעשינו משהו נגד הביטחון של המדינה".

עוד הוסיף: "ישבנו עם רוצחים מעזה, חשבו שראיתי את החייל חבר או נתקלתי מתישהו בנשק שלו, אני אפילו לא זוכר כמעט את הפרשה. בהתחלה לא הצלחתי להבין על מה מדובר. רק כשהראו לי את התמונה התחלתי להיזכר שיש כזה דבר".

לדבריו, החקירה לוותה בפגיעה קשה בבני המשפחה: "לא הספיק להם שעצרו אותי, הם שברו את כל הבית שלי, את הבית של ההורים ושל האחים. אבל יותר מהכל נפגענו שהאשימו אותנו ברצח לאומני. נכון שיש לכפר שם רע אבל אנחנו נאמנים למדינה, סבא שלי שירת בפלמ"ח עם יגאל אלון. לא פגענו בביטחון המדינה ולא בחייל שלנו".

מהשב"כ נמסר בתגובה: "בעקבות קבלת מידע מודיעיני בעניין היעלמותו של החייל גיא חבר, בוצעו פעולות מודיעיניות רבות, לרבות חקירתם ומעצרם של מספר חשודים. בתום חקירתם הוזם החשד נגדם, והם שוחררו לביתם. החקירה בוצעה בהתאם להוראות הדין, תוך פיקוח ערכאות משפטיות. שב"כ יפעל בנחישות ובהתאם לדין להגיע לחקר האמת באשר לנסיבות היעלמותו של החייל גיא חבר".