החשש באיראן מתקיפה אמריקנית. על פי ערוץ החדשות האופוזיציוני במדינה, איראן אינטרנשיונל, המנהיג העליון עלי חמינאי הוזהר מתקיפה קרבה והועבר לבונקר תת קרקעי.

על פי הדיווח, המקום אליו הועבר חמינאי הינו מתחם מבוצר המורכב ממערכת מנהרות תת קרקעיות שיועד להגן על ההנהגה האיראנית במקרים של תקיפה אגרסיבית נגד השלטון.

מעברו של חמינאי יצא לפועל בעקבות הערכות ודיונים פנימיים בצמרת הביטחונית של איראן המצביעים על כך כי טראמפ לא חזר בו מרעיון התקיפה.