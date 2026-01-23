ראש ממשלת אוסטרליה לשעבר סקוט מוריסון ביקר היום בעיר דוד ובכותל המערבי, בהזמנת שר התפוצות שיקלי. מוריסון הגיע לישראל כחלק מוועידת המאבק באנטישמיות שתחול בשבוע הבא

שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי אירח היום (שישי) לסיור בעיר דוד את סקוט מוריסון, ראש ממשלת אוסטרליה לשעבר, שכיהן בין השנים 2018-2022. בשונה מהממשל הנוכחי, מוריסון הוביל ועדיין מוביל מדיניות מובהקת בעד ישראל והקהילות היהודיות. השניים ביקרו גם בכותל המערבי.

מוריסון הגיע לישראל כחלק מהמוזמנים לוועידת המאבק באנטישמיות של שיקלי, שעתיד להיות בשבוע הבא. בוועידה צפויים להשתתף מנהיגים מרחבי העולם התומכים בישראל ומקימים מעין קואליציה הנאבקת באנטישמיות בעולם.

מוריסון הוביל את ההכרה של אוסטרליה בחמאס ובחזבאללה כארגוני טרור, שינה את דפוס ההצבעה של אוסטרליה באו״ם בהקשר לישראל, ⁠הכיר בהגדרת IHRA כהגדרה הפורמלית של אוסטרליה באנטישמיות וביקר בישראל מיד אחרי השבעה באוקטובר למרות שלא היה בתפקיד רשמי, כדי להביע תמיכה בישראל. בנוסף, לאחר הפיגוע במסיבת חנוכה בחוף בונדיי, הוא הגיע לתמוך בקהילה היהודית ואף השתתף בהלוויות של הנרצחים.