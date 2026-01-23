אחרי שירות של מאות ימי מילואים, מנהל יחידת הנוער של ירוחם חזר השבוע לעבודה וגילה שהמערכת שעליה הגן בחרה להפנות לו עורף. "אם ככה נראית ההנהגה שלנו, אנשים פשוט לא יגיעו למילואים"

בעוד הפוליטיקאים וראשי המשק משתמשים במילים גבוהות לתיאור "חוסן לאומי" ו"הוקרת המילואים", המציאות בשטח, כך נראה, רחוקה מהמילים המפרגנות. פוסט שכתב יונתן ליסקר, מנהל יחידת הנוער בירוחם, שחזר השבוע מ-107 ימי מילואים כמפקד פלוגה בחטיבת הצנחנים במילואים 55, מציף מחדש את הפער הבלתי נתפס בין החזית לבית.

לאחר חודשים ארוכים של שירות בגבול הצפון, חזר ליסקר למשרדו במועצה המקומית ירוחם. הוא לא ציפה לטקס קבלת פנים, אלא רק לחזור לעשייה החינוכית שבה הוא מאמין בכל לבו. אלא שבמקום תוכניות עבודה, ביום הראשון שחזר לעבוד חיכתה לו פגישה בלשכת מנכ"ל המועצה.

עוד באותו נושא רשות המסים בהודעה קריטית ששווה לכם הרבה כסף 08:47 | חדשות סרוגים 1 1 😀

בשיחה קצרה ושטחית, כפי שהוא מתאר, התבשר ליסקר כי הוא מוזז מתפקידו כמנהל יחידת הנוער לתפקיד תומך עו"ס באגף הרווחה. הסיבה? "העשייה שלך לא הייתה הצלחה מסחררת", כך נאמר לו, ללא כל הסבר מעמיק או הערכה מקצועית מקיפה.

"כל מי שמבין רק קצת בניהול וחינוך יודע שבלתי אפשרי לייצר הצלחות מסחררות בכמה חודשים בתפקיד", כתב בפוסט בפייסבוק. "זהו תהליך עומק שלוקח זמן. באתי נטול אג'נדות, עם אמונה שאפשר לעשות טוב לכל נער ונערה בירוחם".

לדבריו, "אין ולא תהיה הצדקה לארגון שבמקום להיות הגב של העובד בתקופת המילואים, תוקעת לו סכין בגב בזמן שהוא משרת את המדינה. כל ארגון שמכבד את עצמו ואת המדינה לא היה עושה מהלך לא ערכי שכזה בצורה כזאת, וכשמדובר במוסד רשמי של מדינת ישראל הדבר חמור כפליים".

הזעם העולה מן הפוסט אינו אישי בלבד. הוא מייצג מילואימניקים רבים שמרגישים שבזמן שהם נלחמו פיזית על המדינה, מנהלים רבים החליטו להפקיר אותם. ליסקר מדגיש כי לא מדובר רק בכבודו האישי, אלא במסר הרסני לכלל מערך המילואים.

"לא יעזרו מופעי סטנדאפ"

בסיום דבריו, ליסקר שולח מסר נוקב להנהגת המועצה ולמקבלי ההחלטות ברמה הארצית: הפנינגים, ימי כיף ומופעי סטנדאפ למילואימניקים הם חסרי משמעות אם ברגע האמת, כשלוחם חוזר למקום עבודתו, הוא מקבל "יריקה בפרצוף".

"יותר מזה, אם ככה נראית ההנהגה שלנו אנשים פשוט לא יגיעו למילואים", הוא מזהיר. מדובר בקריאת השכמה נוספת למערכת הציבורית כולה: הוקרת המילואימניקים אינה נמדדת בשלטי חוצות ובארגון הופעות, אלא ביכולת של המערכת לשמור על מקומם ותפקידם של אלו שסיכנו את חייהם עבורה.

בינתיים, תושבי המועצה משרתי מילואים פתחו ברשת עצומה הקוראת לתמוך בליסקר: "אנו מתביישים בכך שהמועצה שלנו פועלת כך. ולכן חשוב לנו כציבור המשרתים להביע תמיכה, והזדהות, והכרת טובה. אנו קוראים למועצה לחזור בה ולפעול בדרך הראויה למי שתרם וימשיך לתרום לציבור".

תגובת המועצה המקומית ירוחם: "העובד לא פוטר ותנאי העסקתו לא נפגעו. מפאת צנעת הפרט לא נוכל להרחיב. לצערנו בחר העובד לנהל את הנושא ברשתות החברתיות, בידיעה שנמנע מלהגיב לגופו של עניין וחלילה לחשוף מידע ולפגוע במקצועיותו. ברשות המקומית משרתים במילואים עשרות עובדים בשנתיים האחרונות, והם מקבלים את מלוא המעטפת תוך ליווי להם ולבני משפחותיהם".