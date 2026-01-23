בלילה שבין חמישי לשישי התרחשו תאונות רבות עם לא מעט פצועים, וגם 2 בני אדם שנהרגו. אחד מהם נפגע אנושות כי יצא מהרכב שלו על מנת לעזור לפצועים שנפגעו בתאונה נוספת

לילה קשה מאוד בכבישים: 2 בני אדם נהרגו ב-2 תאונות שונות שהתרחשו בכביש 65 בצפון, ליד עפולה. על פי הדיווחים צעיר בן 22 נהרג כאשר יצא מהרכב שלו על מנת לסייע לרכב נוסף שנפגע בתאונה אחרת.

כאשר יצא הוא נפגע מרכב שחלף בכביש, ונפצע יחד עם 2 בני משפחה נוספים שיצאו גם הם לעזור. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי במקום לכ-6 פצועים. הם ביצעו פעולות החייאה שבסופן נקבע מותו של הצעיר בן ה-22, שסבל מחבלה רב מערכתית. אישה נוספת כבת 40 נהרגה בתאונה המקבילה באותו הכביש. צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח העמק את שאר הפצועים.

בתאונה נוספת שהתרחשה הלילה בין 3 כלי רכב פרטיים בכביש 4 (לכיוון דרום) נפצעו 7 בני אדם, בהם: גבר כבן 25 במצב קשה, בהכרה עם חבלה רב מערכתית. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים.

חובש בכיר מתנדב במד"א יוסי נאבול, סיפר: "כשהגענו לזירה ראינו מספר רכבים מרוסקים עם פגיעות פח משמעותיות. גבר כבן 25 שכב לצד הדרך כשהוא בהכרה וסובל מחבלות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבי"ח כשמצבו יציב. צוותי מד"א נוספים שהגיעו לזירה העניקו טיפול רפואי ופינו לבתי החולים 6 פצועים נוספים, בהם 2 צעירים בשנות ה-20 לחייהם שנפצעו באורח בינוני וסבלו מחבלה בראשם ו-4 קל."