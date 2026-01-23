פועל בשנות ה-50 לחייו נפצע אנושות במהלך עבודתו באתר הבנייה באזור תעשייה הר-טוב. פרמדיקים של מד"א ניסו לבצע פעולות החייאה, שלא צלחו: "פציעותיו היו משמעותיות"

תאונת עבודה קטלנית במרחב ירושלים: פועל בן 52 נפצע אנושות לאחר שנפגע מחפץ כבד באזור תעשייה הר-טוב.

פרמדיק מד"א אלעד פינץ וחובשי מד"א יהושע גוטליב וסיגל צדוק, סיפרו: "ראינו גבר בן 52 שוכב על הרצפה כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, לאחר שנפצע במהלך עבודתו מחפץ כבד. הענקנו לו טיפול רפואי וביצענו פעולות החייאה ממושכות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".