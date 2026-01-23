מגיש הטלוויזיה והפובלציסט יוצא להגנת ראש השב"כ, דוד זיני, בעקבות הסערה סביב הימנעותו מלחיצת ידי נשים. לדבריו, המתקפה היא ניסיון מכוון להפריע לזיני למלא את תפקידו.

הפולמוס סביב החלטתו של ראש השב"כ, דוד זיני, שלא ללחוץ ידי נשים מטעמי דת, ממשיך לעורר הדים. אברי גלעד, בטורו בעיתון "ישראל היום", בחר להתייצב לימינו של זיני ותקף את המבקרים. לדברי גלעד, הסערה שקמה היא מלאכותית ונובעת מחוסר סובלנות לסוג היהודי שזיני מייצג: "ברור שכל הסוערים הקימו סערתם עם מאוורר שהביאו מהבית… הכל כדי לא לאפשר לזיני למלא את תפקידו החשוב בשקט".

"להמיר את הלחיצה בקידה"

גלעד מדגיש כי לחיצת יד אינה ערך מקודש וניתן להחליפה במחוות אחרות, מכבדות לא פחות. "מבחינתי ניתן להמיר בקלות את לחיצת היד בקידה, דוגמת יפן, או הנחת יד על הלב, מעשה יהודי תימן בדורות קודמים", הוא כותב. הוא משתף כי גם הוא עצמו, למרות היותו אדם חילוני, מקפיד על גבולות ברורים של פרטיות ונגיעה, ומציין כי מעולם לא היה מעלה על דעתו לגעת באישה ללא בקשה מפורשת.

לטענתו של גלעד, שמירה על הפרדה בין מחוות של קרבה לבין מחוות של זרים היא הגיונית ובריאה. הוא מוסיף כי גם אם זיני היה בוחר שלא ללחוץ ידיים כלל, לא של גברים ולא של נשים, הדבר היה מתקבל על הדעת: "כל אחד ונוחות הנגיעה שלו".

בסיום דבריו, פונה גלעד לראש השב"כ בבקשה יוצאת דופן. למרות הכללים המחמירים שהוא עצמו גזר על נגיעה בזרים, הוא מבקש מזיני לחיצת יד: "אני בטוח שהיא איתנה, משרה ביטחון, מכילה. בשבילו אני שובר את כל הכללים שלי". גלעד חותם את דבריו בתקווה שהסערה המיותרת תשקוט ותאפשר למערכת הביטחון להתמקד במשימותיה הגורליות.