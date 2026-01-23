עמית סגל מתייחסת למעמדה החדש של איראן במזרח התיכון, ואומר כי לא מן הנמנע שנשיא טורקיה ארדואן יירש את מקומו של עלי חמינאי

הפרשן הפוליטי עמית סגל, מתייחס לתמורות שעוברות על המזרח התיכון – ברקע ההמתנה לתקיפה של ארה"ב באיראן – ואומר כי לא מן הנמנע שבעוד עכשור נשיא טורקיה ארדואן יירש את מקומו של עלי חמינאי, כמקים טבעת אש מסביב לישראל.

בטורו השבועי בעיתון 'ישראל היום', כתב סגל: "בטווח של עשר שנים, ואולי אף פחות, המשטר הסוני תומך הטרור מאנקרה ינסה להשתלט על המזרח התיכון. גם לו יהיו פרוקסיז, וגם הוא ינסה להקיף את ישראל ולמרר את חייה".

סגל ציין כי "הבכירים באיזור לא מוטרדים במיוחד מההשתלבות של טורקיה וקטאר ב"מועצה המנהלת" של עזה, שאותה הם רואים כגוף סמלי בעיקרו. גם קטאר, לדעתם, נמצאת בתהליך איטי של פנייה לכיוון הנכון, אחרי שנים של רומן סוער עם טרור והסתה. אך מה יקרה אם ירדן – גם כך מדינה עם רוב פלסטיני – תיפול לתוך שטח ההשפעה הטורקי? מה יקרה אם מצרים תיפול? או לבנון?".

סגל חתם וכתב כי "יש לתת את הדעת גם לתהליכים המדאיגים העוברים על סוריה, ולהפיכתה בפועל לבת־חסות רצחנית של ארדואן. עוד לא מאוחר לפעול, לפני שהאחים המוסלמים ופטרונם ישטפו את האזור".