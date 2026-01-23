המפה הפוליטית רועדת, כך עולה מסקר המנדטים החדש של עיתון "מעריב". על פי הנתונים, מפלגת הליכוד אמנם נשארת הגדולה ביותר עם 25 מנדטים, אך נפתלי בנט נושף בעורפה עם 23 מנדטים. מפלגת "ישר" מתייצבת ככוח השלישי בגודלו עם 11 מנדטים, בעוד עוצמה יהודית, הדמוקרטים, יש עתיד וישראל ביתנו מקבלות 9 מנדטים כל אחת.
בגזרת המפלגות החרדיות, ש"ס נחלשת ל-8 מנדטים ויהדות התורה ל-7. המפלגות הערביות, חד"ש-תע"ל ורע"ם, מקבלות 5 מנדטים כל אחת. הנתון המדאיג ביותר עבור הממשלה הוא גזרת אחוז החסימה: מפלגת הציונות הדתית, כחול לבן, המילואימניקים ובל"ד אינן עוברות את הסף.
חלוקת הגושים מעניקה לקואליציה 49 מנדטים בלבד, מול 61 מנדטים לגוש בנט-איזנקוט והאופוזיציה, ו-10 מנדטים למפלגות הערביות.
הסקר בחן גם אפשרויות של איחודים דרמטיים. בתרחיש של ריצה משותפת של בנט ואיזנקוט, הרשימה המאוחדת מזנקת ל-33 מנדטים, מה שמביא את הליכוד ל-26 מנדטים ואת הקואליציה ל-50.
במידה וגם יאיר לפיד מצטרף לאיחוד, הרשימה המשותפת בנט-לפיד-איזנקוט נוסקת ל-39 מנדטים, נתון שמשנה לחלוטין את מאזן הכוחות ומשאיר את הקואליציה על 50 מנדטים בלבד מול 60 לאופוזיציה ו-10 לערבים.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
יצחק
מעניין, אני לא זוכר סקר אחד בתקופה כה ארוכה לפני הבחירות, שהראה פעם שהימין מנצח, תמיד השמאל מנצח בסקרים, והימין בקלפי.10:16 23.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ציוני דתי
ציונים דתיים - תתעוררו . ממשלת החורבן לה הייתם שותפים . מביאה היום חורבן נוסף בצורת חוק ההשתמטות10:25 23.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חלאס
בדיחת סקר הליכוד 25 ובנט 23 תגידו כמה אפשר להוליך שולל10:23 23.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יצחק
מעניין, אני לא זוכר סקר אחד בתקופה כה ארוכה לפני הבחירות, שהראה פעם שהימין מנצח, תמיד השמאל מנצח בסקרים, והימין בקלפי.10:16 23.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר