סקר "מעריב" מגלה: בעוד הקואליציה הנוכחית מאבדת גובה, איחוד במרכז-ימין עשוי להכריע את המערכה עם קרוב ל-40 מנדטים. וגם: התרחיש שמניב לאחד הצדדים 61 מנדטים

המפה הפוליטית רועדת, כך עולה מסקר המנדטים החדש של עיתון "מעריב". על פי הנתונים, מפלגת הליכוד אמנם נשארת הגדולה ביותר עם 25 מנדטים, אך נפתלי בנט נושף בעורפה עם 23 מנדטים. מפלגת "ישר" מתייצבת ככוח השלישי בגודלו עם 11 מנדטים, בעוד עוצמה יהודית, הדמוקרטים, יש עתיד וישראל ביתנו מקבלות 9 מנדטים כל אחת.

בגזרת המפלגות החרדיות, ש"ס נחלשת ל-8 מנדטים ויהדות התורה ל-7. המפלגות הערביות, חד"ש-תע"ל ורע"ם, מקבלות 5 מנדטים כל אחת. הנתון המדאיג ביותר עבור הממשלה הוא גזרת אחוז החסימה: מפלגת הציונות הדתית, כחול לבן, המילואימניקים ובל"ד אינן עוברות את הסף.

חלוקת הגושים מעניקה לקואליציה 49 מנדטים בלבד, מול 61 מנדטים לגוש בנט-איזנקוט והאופוזיציה, ו-10 מנדטים למפלגות הערביות.

הסקר בחן גם אפשרויות של איחודים דרמטיים. בתרחיש של ריצה משותפת של בנט ואיזנקוט, הרשימה המאוחדת מזנקת ל-33 מנדטים, מה שמביא את הליכוד ל-26 מנדטים ואת הקואליציה ל-50.

במידה וגם יאיר לפיד מצטרף לאיחוד, הרשימה המשותפת בנט-לפיד-איזנקוט נוסקת ל-39 מנדטים, נתון שמשנה לחלוטין את מאזן הכוחות ומשאיר את הקואליציה על 50 מנדטים בלבד מול 60 לאופוזיציה ו-10 לערבים.